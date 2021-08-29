«عبد الدايم» تشهد ختام الفعاليات الثقافية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

شهدت الدكتور إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الحفل الختامي للأنشطة الثقافية، التي أقامها فرع ثقافة أسيوط بقرى مركز ساحل سليم، طوال شهر أغسطس الجاري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

أقيم الحفل الختامي بمدرسة ساحل سليم الثانوية الصناعية للبنين، بحضور المخرج الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة نفين محمد موسى، رئيس دار الكتب والوثائق، والدكتورة كارما سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، والدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة، وأحمد يسري، مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وضياء مكاوي، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وعدد من وكلاء الوزارات المختلفة، ورؤساء المراكز والاحياء وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، ونخبة من أدباء وشعراء وفناني محافظة أسيوط.

بدأت الفعاليات باستقبال القيادات والمشاركين في الاحتفالية من خلال فرق الجوالة والكشافة، التابعة لمديرية الشباب والرياضة، ثم تفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط معرض منتجات الورش الفنية في مجالات «الأركيت والخيامية والنسيج والتطريز»، التي تم تنظيمها بقرى مركز ساحل سليم طوال شهر أغسطس، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجمهور والعاملين بالقطاع الثقافي، مع الالتزام بشروط التباعد الاجتماعي بين الجمهور، والتعقيم المستمر للمقر الثقافي، وارتداء الكمامات لجميع الحضور والمشاركين.

السلام الوطني والترحيب بالضيوف

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني، ثم كلمة الترحيب للفنان أحمد الشافعي، وكيل الوزارة للشئون الفنية، ثم عرض فيلم تسجيلي عن فعاليات المبادرة التي تم تنفيذها بمختلف قرى مركز ساحل سليم، والتي تمثلت في عروض فنية وعرض أراجوز للأطفال وعرض تنورة، إضافة إلى عروض فنية شعبية، ولقاءات توعوية للشباب وندوات وورش حكي ولقاءات دوار العمدة، ولقاءات حوارية حول قضايا المرأة المصرية، مثل ختان الإناث، وأضرار الزواج المبكر، بالإضافة إلى إقامة بعض الورش الفنية، وتدريب الشباب على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة، ومجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، التي تخدم كافة فئات المجتمع.

وتم خلال الاحتفال عرض فني لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، وبمشاركة الفنانين أميرة أحمد، ومحمد حسن، وصابرين النجيلي، ومصطفى النجدي.

إشادة وزيرة الثقافة بالفاعليات

وأشادت الدكتورة إيناس عبدالدايم، خلال كلمتها، بالفعاليات الفنية والثقافية التي أقيمت على مدار شهر أغسطس بمختلف قرى مركز ساحل سليم، والتي تضمنت 409 فعاليات، بإجمالي 41 ألف مستفيد، واستهدفت كل الفئات، من خلال القوافل الثابتة والمتنقلة التي جابت النجوع والعزب، لنشر الثقافة والفنون والوعي، وتعميق قيم الولاء والانتماء لدى المواطنين.

توجيه الشكر للرئيس السيسى

كما وجهت وزيرة الثقافة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاقه مبادرة «حياة كريمة»، كما وجهت الشكر إلى محافظ أسيوط، لدعمه ورعايته للفعاليات الثقافية التي أُقيمت بمركز ساحل سليم، وجميع الفعاليات الثقافية والأنشطة التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، كما قدمت التهنئة إلى أهالي ساحل سليم وجميع السيدات والشباب الذين شاركوا في الفعاليات، وفي نهاية كلمتها أعلنت الوزيرة عن تدشين مركز لتنمية واكتشاف المواهب بالمحافظة.

محافظ أسيوط :حياة كريمة تستهدف 7 مراكز

ومن جانبه، أكد محافظ أسيوط على أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، مؤكداً أن المبادرة تستهدف 7 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 149 قرية و894 تابعاً، في مقدمتها قرى مركز ساحل سليم، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن تطويراً شاملاً للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية في تلك القرى والنجوع.

وفي نهاية الاحتفال، تبادلت وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط الدروع، كما تم تكريم المشاركين في الفعاليات الثقافية والفنية التي تمت خلال شهر أغسطس بمركز ساحل سليم، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية، من بينهم الدكتورة مروة كدواني، مقررة المجلس القومي للمرأة، وضياء مكاوي، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والشيخ سيد عبدالعزيز، أمين «بيت العائلة المصرية» بأسيوط، والدكتورة حنان موسى، وأحمد يسري، من الهيئة العامة لقصور الثقافة، والطفلة الموهوبة سيلينا سمير، الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية للمبدع الصغير.