3 مزايا لـ وثيقة تأمين السفر بـ 300 جنيه فقط

قال هشام رمضان، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن وثيقة تأمين رعاية المسافرين إلى الخارج تستهدف 23 مليون مواطن مصري يجرى استخراج جوازات سفر لهم من أجل تغطية أثناء السفر في الخارج بحد أقصى 90 يومًا في الخارج، وتتكلف هذه الوثيقة 300 جنيه فقط لمدة 7 سنوات تدفع مرة واحدة عند تجديد الجواز أو استخراجه.

طريق إصدار وثيقة تأمين رعاية المسافرين

وأضاف «رمضان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن وثيقة تأمين رعاية المسافرين تغطي نفقات العلاج الطبي في الخارج داخل شبكة مستشفيات ويتصل باليورو الأساسيت الذي تتعاقد معه مصر عن طريق الخط الساخن، إذ يتوجه إلى أقرب مركز طبي ليتلقى العلاج، وإذا كان في مكان لا يكون هناك مركز طبي متعاون مع اليورو الأساسيت، يمكن للشخص أن يذهب إلى أقرب طبيب من أجل أن يتلقى العلاج ويسترد المال الذي دفعه.

مميزات وثيقة تأمين رعاية المسافرين

وأوضح مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الوثيقة توفر نقل الشخص المصاب إلى أرض الوطن، وكذلك نقل جثمانه إلى مصر مرة أخرى في حالة الوفاة، لافتا إلى أن الوثيقة تصدر من جهة جواز السفر ويجرى وضع استيكر على الجواز يوضح طريقة التعامل مع مؤسسة اليورو أساسيت، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة جرى تفعيلها من أول يوليو الماضي وسط إقبال المسافرين إذ تغطي هذه الوثيقة قيمة تصل إلى 30 ألف يورو وما يعادل من العملات الأجنبية.