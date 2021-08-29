«متحف الحضارة».. هدية وزير السياحة لزوجين إسبانيين قدما للأقصر لعقد قرانهما

أثناء زيارته محافظة الأقصر، حرص الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على زيارة وتفقد عدد من الفنادق العائمة، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وخلال الجولة التفقدية، التقى وزير السياحة والآثار عددا من السائحين البرتغالين والأسبان والفرنسيين، الذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر والاستمتاع بمنتجاتها السياحية المتنوعة والمتميزة، مشيدين بصرامة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفندق الذي يقيمون به وفي كافة المواقع الأثرية والمتاحف التي قاموا بزيارتها، الأمر الذي ساهم في شعورهم بالطمأنينة والأمان مع الاستمتاع بقضاء وقت رائع خلال قضاء إجازتهم بمصر، وشجعهم على دعوة أصدقائهم وأقاربهم في بلادهم إلى السفر إلى مصر لقضاء إجازاتهم بها.

ومن بين السائحين الذين التقي بهم وزير السياحة والآثار زوجين إسبان، قدما إلى مصر لإعلان زواجهما في الأقصر، حيث أعرب الزوجان عن سعادتهما بإعلان زواجهما في مدينة الأقصر الساحرة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالحضارة المصرية العريقة، كما حرصا على التقاط الصور التذكارية مع الوزير وتهنئته على نجاح حدث نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب، الذي تابعاه بشغف عبر شاشة التليفزيون في إسبانيا، مؤكدين انبهارهما بهذا الحدث الضخم، مشيرين إلى رغبتهما في زيارة قاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد العناني للزوجين على أن زيارتهم لمدينة الأقصر وزواجهما بها، ستظل ذكرى خالدة لا تنسى بالنسبة لهما، كما قام بتوجيه الدعوة لهما لزيارة قاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية والأماكن السياحية المختلفة التي يرغبان في زيارتها كهدية بمناسبة زواجهم.

كما وصف أحد السائحين الفرنسيين الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر بأنها تتم بدقة شديدة، متابعًا بأنه وأسرته سافروا من الأقصر إلى الغردقة في رحلة اليوم الواحد لقضاء يوم على الشواطئ المشمسة على البحر الأحمر والاستمتاع بالسباحة ورياضة الغوص ومشاهدة الحياة البحرية الخلابة.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني، بدأ زيارته اليوم صباحا بمحافظة الاقصر بافتتاح وكالة الجداوي الأثرية بمدينة إسنا بعد الإنتهاء من أعمال ترميمها وتطويرها بالإضافة إلي تفقده لمعبدي إسنا والطود.