تعرف على نظام وأقسام كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا

أنشئت كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا بموجب القرار الجمهوري رقم 419 لعام 1995 وبدأت الدراسة بها في عام 1997، وحتي عام 1989 كان قسم الإرشاد السياحي أحد الأقسام العلمية بكلية الآداب بجامعة المنيا، وعندما بدأت الدراسة في كلية السياحة والفنادق عام 1997، طبقاً للقرار الجمهورى، تم نقل قسم الإرشاد السياحي لها.

أقسام كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا

تضم كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا 3 أقسام هي: الدراسات السياحية، إدارة الفنادق، الإرشاد السياحي، وتمنح جامعة المنيا، بناءً على طلب مجلس كلية السياحة والفنادق، الدرجات العلمية الآتية: البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه في التخصصات الثلاثة، ومسمى الشهادة الممنوحة بكالوريوس السياحة والفنادق في تخصص: الدراسات السياحية، إدارة الفنادق، الإرشاد السياحي.

نظام الدراسة في أقسام كلية السياحة والفنادق

أولاً: يركز قسم الدراسات السياحية على دراسة السياحة وعلاقتها بالعلوم المختلفة مثل الإحصاء والإدارة والمحاسبة والاقتصاد والتشريعات السياحية واللغات، وأسس صناعة السياحة، وشركات السياحة، وشركات الطيران، والتسويق السياحي، والتخطيط السياحي، وبحوث التسويق السياحي، وإدارة الموارد البشرية في السياحة، وإدارة المزارات السياحية، وأقاليم مصر السياحية.

ثانياً: يركز قسم إدارة الفنادق على دراسة علوم إدارة الفنادق والمكاتب الأمامية، الإشراف الداخلي، إعداد وتجهيز المأكولات، الخدمات الغذائية، التسويق والمبيعات، تنمية الموارد البشرية، الشئون المالية، الأمن والسلامة، الحاسب الآلي وتطبيقاته في صناعة الفنادق.

ثالثاً: يركز قسم الإرشاد السياحي على دراسة فن وحضارة وتاريخ وآثار مصر عبر الحقب الزمنية المختلفة، وأساليب الإرشاد السياحى.

نظام التعليم المفتوح بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا

تضم كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا برنامج للتعليم المفتوح، أنشئ بالقرار الوزاري رقم 3274 لسنة 2006 تحت عنوان «البحوث السياحية ودراسة الأسواق»، ويتم منح درجة البكالوريوس طبقاً لهذا النظام من جامعة المنيا بناءً على اقتراح الكلية.

رسالة كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا

تؤمن الكلية بأن الإمكانيات الفكرية والأكاديمية والمالية تعد من العوامل الحيوية لبقائها واستمرارها وفعاليتها في كل من المجتمع المحلي والقومي، كما تؤمن بأن الشخص المؤهل المتخصص الذي سيساعد في تطوير مجتمعه، يجب أن يتمتع بالحكمة والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة، والقدرة على التحمل، والإيمان بالمساواة، واحترام ثقافات وآراء الآخرين، وتسعى الكلية إلى أن تكون إحدى الكليات الحكومية المتميزة في مجال السياحة والفنادق في مصر والعالم.