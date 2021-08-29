شركات السياحة: كورونا غيّر اتجاهات سفر السائح العربي.. ومصر في المقدمة

قال محمد ثروت، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة العربية السابق في الغرفة، إنّ اتجاهات سائحي الدول العربية تغيّرت للمرة الأولى في 2021، حيث حلّت مصر في المركز الأول على رأس وجهات السفر، بالنسبة لسائحي السعودية والإمارات، لافتا إلى أنّ قيود السفر التي فرضتها بعض الدول الأوروبية بسبب جائحة كورونا، كانت واحدة من أسباب ارتفاع الحركة السياحية العربية الوافدة إلى مصر.

وأضاف ثروت لـ«الوطن»، أنّ معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر حاليا من الدول العربية جيدة للغاية، كما أنّ أعداد السائحين العرب تراجعت بشكل طفيف الأسبوع الماضي بسبب بدء الدراسة في العديد من الدول العربية، كالإمارات والسعودية.

دول الخليج تصدّرت الدول العربية في إرسال السائحين إلى مصر

وتابع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنّ دول الخليج العربي، هي الأكثر إرسالا للسائحين العرب إلى مصر حاليا، موضحا أنّ المملكة العربية السعودية، تصدّرت الدول العربية في إرسال السائحين إلى مصر، يليها الإمارات وليبيا والبحرين، فضلا عن أنّ عدم استئناف الحركة الجوية بين مصر والكويت حتى الآن، حال دون وجود أعداد جيدة من سائحي الكويت إلى مصر.

ارتفاع نسب إشغال بعض فنادق القاهرة إلى 100%

وأكد رئيس لجنة السياحة العربية السابق في غرفة شركات السياحة، أنّ الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الدول العربية، أوصلت نسب الإشغالات بالعديد من فنادق القاهرة الكبرى والساحل الشمالى إلى نحو 100% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال النزلاء بالفنادق، والمقررة بـ70% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشآة الفندقية، كما ساهمت في زيادة نسب الإشغال بفنادق شرم والغردقة بنسب متفاوتة.

وأوضح ثروت، أنّ أعداد المصريين الحاصلين على لقاح كورونا ارتفع بشكل ملحوظ، ما يرفع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الشهور المقبلة من مختلف دول العالم، خاصة الدول العربية.