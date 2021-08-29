وزير السياحة والسفير الأمريكي يتفقدان أعمال ترميم معبد إسنا (صور)

زار وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، يرافقه السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، صباح اليوم الأحد، معبد إسنا في طريق وكالة الجداوي، لتفقد أعمال الترميم التي تتم من قبل العاملين بهيئة الآثار.

ورافق وزير السياحة والسفير الأمريكي كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للآثار، وعدد من قيادات الوزارة، وأعضاء مجلس النواب بدوائر محافظة الأقصر، منهم الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ووائل زكريا عضو مجلس الشيوخ بدائرة مركز إسنا.

خالد العناني يتسلق السقالات لتفقد أعمال الترميمات

وتسلق وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، سُلم السقالات، أثناء قيام شباب العاملين بهيئة الآثار بأعمال الترميم داخل معبد إسنا، وتحدث معهم خلال قيامهم بأعمال الترميم، وقدم شكره لهم لما يبذلونه من مجهود خلال فترة عملهم والتي تبدأ من الصباح حتى المساء في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وزير الآثار يلتقط صور تذكارية مع العاملين

وخلال تفقده لأعمال الترميمات داخل معبد إسنا، التقط الدكتور خالد العناني الصور التذكارية برفقة عدد من العاملين بهيئة الآثار ضمن أعمال الترميمات التي تتم داخل معبد إسنا، وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل عمال المعبد.

و يستكمل السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، جولته محافظة الأقصر السياحية، في زيارة عدد من المعالم الأثرية بمنطقة البر الغربي غرب محافظة الأقصر، منها معابد وادي الملوك والملكات «حتشبسوت»، ودير كارتر، ومقابر النبلاء ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون، ثم يعود للقاهرة مرة أخرى.