انهيار أرضي يبتلع سيارة لنقل المياه في «علم الروم» (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، قبل قليل، انقلاب سيارة لنقل المياه، نتيجة انهيار الطريق بشكل مفاجئ تحت عجلات السيارة، أثناء مرورها في الشارع خلف معهد مطروح الديني الأزهري الثانوي، بمنطقة «علم الروم»، حيث مالت السيارة على جنبها، قبل انقلابها بسائقهأ، نتيجة هبوط أرضي بسبب أعمال حفر وإنشاءات.

رصدت «الوطن» حادث انقلاب سيارة نقل المياه مساء اليوم الأحد، بالصور كما سجلته إحدى كاميرات المراقبة الموجودة أمام أحد المنازل، خلال مرور السيارة، التي تبين أنها تتبع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

تفاصيل حادث سقوط سيارة نقل في هبوط أرضي بمرسى مطروح

وقال محمد خضر، المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، إن إحدى سيارات نقل مياه الشرب، التابعة للشركة، خلال سيرها خلف المعهد الديني بمرسى مطروح، حيث يوجد شغل مقاولات من إحدى الشركات، والتي تجري أعمال حفر وإنشاء سور في أحد المشروعات بالمنطقة، وفي نهاية الشارع، الذي تسير به السيارة، يوجد بلدورات ورصيف صغير، ومع حفر المقاول بالقرب من الطريق، أحدث فراغاً أسفل الطريق مع الأطراف، مما تسبب في انهيار جزء من الأرض أسفل عجلات السيارة، التي انقلبت على أحد جانبيها، مؤكداً أن السائق بخير ولا توجد به أي إصابات، بينما حدثت تلفيات في السيارة.

محضر بإهمال شركة المقاولات بحادث سيارة مياه مطروح

وأضاف المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أنه جرى الاتصال مع شركة المقاولات، وتعهد المقاول بإصلاح سيارة المياه، والجلوس لتسوية المشكلة مع شركة مياه مطروح.

الشرطة تعاين حادث سيارة سقوط مياه مطروح

وانتقلت الشرطة إلى موقع حادث سقوط سيارة نقل مياه مطروح إلى موقع الحادث، ويجري فحص موقع الحادث، ورفع تقرير للنيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.