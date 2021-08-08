رئيس التحرير

محمود مسلم

هبوط أرضي في البساتين.. وقيادات الحي تعاين الواقعة

كتب:

وائل فايز
09:12 ص | الأحد 08 أغسطس 2021
رئيس حى البساتين فى موقع الهبوط

رئيس حى البساتين فى موقع الهبوط

تلقى حي البساتين بمحافظة القاهرة بقيادة اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، إشارة بوقوع هبوط أرضي في القطعة رقم 41 بمنطقة أشجار دارنا، وعلى الفور اتجه رئيس الحي إلى موقع الهبوط، بحضور سكرتير الحي ومديرة إدارة الطرق، وأُبلغت شركات الغاز والكهرباء ومرفق المياه وشركة الاتصالات، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وبالمعاينة على الطبيعة، تبيّن وجود انهيار أرضي نتيجة حفر لبشة دون تأمين جوانب الأرض، أو عمل صلبات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

محافظة القاهرة تحذر من وضع حواجز حديدية بالشوارع.. اعرف العقوبة

محافظة القاهرة: حريق إسطبل عنتر امتد لمغسلة و3 عشش

لو عايز تمول مشروعك.. محافظة القاهرة تقدم قروضا تصل إلى 2 مليون جنيه

لتوفير فرص عمل.. محافظة القاهرة تدرس التوسع في عربات الطعام المتنقلة

«ممنوع المخالفات».. محافظة القاهرة توقف أعمال بناء.. وعقوبات رادعة لأصحابها (صور)