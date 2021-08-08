هبوط أرضي في البساتين.. وقيادات الحي تعاين الواقعة

تلقى حي البساتين بمحافظة القاهرة بقيادة اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، إشارة بوقوع هبوط أرضي في القطعة رقم 41 بمنطقة أشجار دارنا، وعلى الفور اتجه رئيس الحي إلى موقع الهبوط، بحضور سكرتير الحي ومديرة إدارة الطرق، وأُبلغت شركات الغاز والكهرباء ومرفق المياه وشركة الاتصالات، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وبالمعاينة على الطبيعة، تبيّن وجود انهيار أرضي نتيجة حفر لبشة دون تأمين جوانب الأرض، أو عمل صلبات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.