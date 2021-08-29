بعد إعلان الكنيسة وفاته.. من هو الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر؟

توفى مساء اليوم الأحد، الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة القليوبية، عن عمر ناهز الـ74 عاما، وذلك بعد صراع قصير مع المرض، بحسب بيان رسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

عزاء أسقف شبين القناطر

ونعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر، كما نعت رئاسةُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رحيلَ الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر وتوابعها، وتقدَّمُ الدكتور القس أندريه زكي بخالصِ العزاءِ إلى البابا تواضروس الثاني، قائلا في بيان رسمي: «نصلِّي أن يمنحَ الربُّ العزاءَ لكلِّ محبِّيه ولشعبِ الكنيسةِ».

من هو الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر؟

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أهم المعلومات عن الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر:

1- من مواليد 14 أغسطس 1947

2- ولد في حي بسطا بمدينة سوهاج لأسرة ناشد أثناسيوس

3- هو الأخ الأكبر للأنبا كيرلس أسقف ميلانو الراحل بايطاليا الذي توفي في 2017.

4- ترهبن بدير مارمينا مريوط في 24 يونيو 1978، باسم الراهب بطرس آفامينا

5- كان مشرفًا ومسئولاً قبلًا وهو في دير مارمينا بمريوط عن بيت الخلوة، مع الراهب القس ديسقوروس آفا مينا

6- رسمه البابا الراحل شنودة الثالث أسقفا في 7 يونيو 2009 كأسقف عام على إيبارشية شبين القناطر.

7- قام البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في 9 مارس 2013م، بتجليسه إلى جانب 3 أساقفة آخرين على ايبارشيات

8- تم الاحتفال بتجليسه أسقفًا لشبين القناطر مساء الأحد 24 مارس 2013 في كنيسة السيدة العذراء بمساكن أبوزعبل (مقر الإيبارشية).

9- أعلن عن تدهور حالته الصحية ودخوله المستشفى خلال الساعات الماضية

10- انتشرت أنباء عن وفاته في الـ24 ساعة الماضية إلا أن مطرانية شبين القناطر نفت الأمر وكذلك الكنيسة مشيرا إلى أن الحالة حرجة والأسقف في العناية المركزة

11- أعلن عن وفاته رسميا مساء 29 أغسطس 2021