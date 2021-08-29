الكنيسة تعلن موعد ومكان جنازة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، الذي توفى مساء اليوم عن عمر ناهز الـ74 عاما، بعد صراع قصير مع المرض، في أحد المستشفيات.

المجمع المقدس ينعى الأنبا بطرس

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيان منذ قليل، جاء نصه: «البابا والمجمع المقدس يودعون إلى السماء الأنبا بطرس أسقف إيبارشية شبين القناطر، ذاكرين له حياته الرهبانية الأمينة، التي عاشها طوال أكثر من خمس وأربعين سنة، وخدمته الباذلة التي قدمها في عمله الرعوي في إيبارشيته، والتي جاهد خلالها الجهاد الحسن بكل إخلاص وأمانة، حتى أكمل سعيه وذهب بسلام إلى مواضع الراحة»، نثق أنه سيسمع الصوت الإلهي القائل: «كُنْتَ أَمِينًا فِي الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ.. اُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِّدِكَ» (مت 25: 21)، خالص العزاء لمجمع كهنة وخدام وشعب الإيبارشية».

جنازة الأنبا بطرس

فيما أعلن الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سيترأس ظهر غدا الإثنين، الصلاة على جثمان أسقف شبين القناطر، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

فيما حرص العديد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنائس المختلفة على نعي الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، الذي ولد في 1947، بأحد قرى محافظة سوهاج، وترهبن في دير مارمينا بكينج مريوط، قبل أن يرسم أسقفا عاما بيد البابا الراحل شنودة الثالث، عام 2009، ويقرر البابا تواضروس الثاني، تجليسه على إيبارشية شبين القناطر في 2013.

والأسقف الراحل هو شقيق الأنبا كيرلس أسقف ميلانو الذي توفي عام 2017 وكان يشغل منصب النائب البابوي في أوروبا، وكان أحد المرشحين للانتخابات البابوية عقب وفاة البابا شنودة الثالث والتي أتت بالبابا تواضروس الثاني، بطريركيا على الكرسي البابوي في 2012.