ضبط آيس كريم وزيوت طعام مجهولة المصدر بالغربية

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة تفتيشية مكبرة، برئاسة كبير مفتشي التجارة الداخلية، ما أسفر عن ضبط صاحب محل لحيازته وعرضه بقصد البيع مبيدات فطرية منتهية الصلاحية، مدخلًا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

التحفظ على منظفات ومواد غذائية مجهولة المصدر

وتحفظت الحملة على 6 أطنان و60 كجم مبيدات، كما ضبطت صاحب محل لبيع المواد الغذائية والمنظفات، وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع عبوات زيت طعام مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها، وكذا عبوات «فلاش منظف» مجهول المصدر، كما تم التحفظ على طن و224 كجم زيت طعام و480 عبوة فلاش منظف سعة 750 ملل.

وفي ذات السياق، ضبطت الحملة مخزنا ومنفذا لبيع وتوزيع آيس كريم مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات ومشتبه في صلاحيته، وتم التحفظ على نصف طن آيس كريم و7500 قطعة بسكويت، وتم تحريز المضبوطات على ذمة المحضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشأنها.

حملات الرقابة الإدارية ضد الغش التجاري

وتأتي هذه الحملات بناءً على التحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية والتي توصلت إلى انتشار ظاهرة الغش التجاري وبصفة خاصة المبيدات الفطرية.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الحملات التفتيشية الموسعة تأتي بالتعاون المستمر بين المحافظة والرقابة الإدارية بناءً على تحرياتها المسبقة، مؤكدًا استمرار هذة الحملات في كافة مراكز ومدن المحافظة لضمان نزاهة الأسواق وحماية المستهلك من كافة مظاهر الغش والقضاء عليها .