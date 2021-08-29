نائلة جبر: ننسق بجوانب تشريعية وتنفيذية لوقف الهجرة غير الشرعية

قدمت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، واجب العزاء للأسر التي فقدت أبناءها في الهجرة غير الشرعية، ويجب على كل الأسر التعقل وعدم مساعدة أبنائها على الهجرة غير الشرعية التي ينتهجها البعض.

جبر: خططنا مع مجلس الوزراء تشمل التوعية وتدريب الشباب

وأضافت «جبر»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن هناك لجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء ويتم فيها تنسيق الجهود للوصول بنتيجة جيدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، «الدولة بتشتغل على الجانب التشريعي والمؤسسي والتنفيذي، وفيه خطة ثالثة قدمتها لرئيس الوزراء من 3 أشهر كخطة عمل جديدة، وهي الثالثة التي تعملها الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وخطط العمل تشمل التوعية والتدريب».

جبر: الدولة تفعل ما عليها لمنع إلقاء الشباب أنفسهم للتهلكة

وأوضحت أن الدولة دعمت الشباب بشكل كبير في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما وتدعم الدولة كل المجهودات الخاصة بالشباب بهدف عدم إقدامهم على اتخاذ مثل تلك الخطوة أو يلقون بأنفسهم إلى التهلكة.

وأكدت أنه وعلى الرغم من مرور مصر بأزمة فيروس كورونا إلا أنها لم تقم بترحيل أي من الأجانب الموجودين على الأراضي المصرية ويبلغ عددهم 6 ملايين شخص، «بنحاول نحمس الشباب بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبلاش المصريين يرموا نفسهم في التهلكة».

ولفت إلى أنه يجب العمل على إنتاج مشاريع درامية بتوعية غير مباشرة عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، كما وللإعلام دور قوي في التوعية بضرورة منع مثل تلك الظاهرة السيئة في المجتمع المصري، إحنا مش شركة إنتاج وعملنا الكثير من المشروعات التوعوية الخاصة بتلك الظاهرة، واللي بيخلي الشباب يبقى في البلد نماذج النجاح، وده اللي عايزين ننشره ونكثر منه».

وتابعت: «بنعمل مع وزارة التعليم في عقد مسابقات للرسم للشباب حول الهجرة غير الشرعية، وده كان نجاح جميل عملته المدارس السنة دي وهنكمل علشان نشجع الناس بمنع الهجرة غير الشرعية»

وواصلت: «فيه إشادات من دول العالم بمحاربة مصر للهجرة غير الشرعية، وهذا الملف هو مسار إشادة وتقدير من الجميع، وإحنا بنشتغل بأسلوب علمي ومؤسسي وعملي، ومش ماشيين بالبركة، وفي هذه الموضوعات بنحتاج نمشي بأسلوب علمي، ومصر مش من الدول المصدرة للهجرة ولكنها دولة مستقبلة للهجرة».