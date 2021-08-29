ضبط المتهم بتسهيل الهجرة غير الشرعية لـ11 شخصا بالدقهلية

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط المتهم في واقعة تسهيل سفر 11 شخصا بطريقة الهجرة غير الشرعية في محافظة الدقهلية، وفقا لنبأ عاجل نقلته فضائية إكسترا نيوز.

وفي سياق متصل، كثفت الوزارة الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت جهودها في آخر 24 ساعة، عن تنفيذ عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، حيث ضبطت 3186 قضية متنوعة في مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وضبطت الوزارة 11994 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 206 قضايا متنوعة، أبرزها «ضرائب عامة – جمارك – الضرائب العقارية والملاهي»، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة.

كما واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، تماشيا مع احترام حقوق الإنسان عن طريق رصد الحالات الإنسانية من المترددين على الأقسام التي تتبع للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم التسهيلات لهم تسهيلا لحصولهم على الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة في محافظات الجمهورية كافة –وفقا لبيان الوزارة- عددًا من الحالات المرضية والإنسانية بمقرات الأقسام، واتخذت الإجراءات الخاصة بهم، بعد فرض الاشتراطات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية في الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.