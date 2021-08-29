رئيس الجامعة الكندية: لا نضع شروطًا أمام الطلاب للالتحاق بها

قال الدكتور مجدي القاضي رئيس الجامعة الكندية، إن الجامعة فتحت فرعًا لها في العاصمة الإدارية الجديدة كأول جامعة وذلك منذ 3 أعوام، في سنة 2018، موضحًا أن الجامعة لديها تخصص الإعلام الرياضي الذي يعتمد على كل ما يتعلق بالإعلام الرياضي مثل إنشاء البرامج والإنتاج والتعليق والتصوير.

الطالب يلتحق بالجامعة وفقا لإمكانياته ومهاراته

وأضاف رئيس الجامعة الكندية خلال لقاء مع الإعلامية جاسمين طه زكي مقدمة برنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «التنسيق مش بيأثر فينا، والطالب يلتحق بالجامعة وفقا لإمكانياته ومهاراته، ولدينا برنامج لتصميم الأزياء، وهو متأثر بالموضة الموجودة في المجتمعات المختلفة، وهناك الهندسة المستدامة لدمج برامج مختلفة بالمنظومة التعليمية في مصر والإقبال كبير عليها».

وأشار إلى أن كلية الحاسبات تتضمن الذكاء الاصطناعي وبرنامج الـVIDEO GAMING، إذ يتمكن الطلاب من إطلاق بيزنس خاصًا بهم بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية، لافتًا إلى أن الإقبال على هذه البرامج كبير.

سوق العمل لم يعد مرتبطًا بمصر فقط

وأوضح: «سوق العمل لم يعد مرتبطًا بمصر فقط، لكنه مربوط بالإقليم والعالم، على غرار الـ VIDEO GAMING، ولدينا أجانب يدرسون هنا في مصر، لأنها نفس البرامج التي يدرسونها في بلادها، ولدينا طلاب مصريون أيضًا سافروا إلى كندا لتلقي تعليمهم في السنة الأخيرة».

وأكد «القاضي» أن الجامعة لا تضع شروطًا أمام الطلاب للالتحاق بها، لكن الكليات هي من تضع هذه الشروط: «الحد الأدنى في كندا 70%، وقد نحصل على مجاميع أعلى، أو أقل بما يرتبط بإمكانيات الطلاب، و القبول مرتبط بـ PORTOFOLIO الطالب، لأن مهارات الطالب هي التي ستجعله ينضم إلى الجامعة، كما أن هناك المواد المؤهلة ويحددها عميد كل تخصص على حدة»، مضيفًا أن الجامعة منحت بعض أبطال مصر من الرياضيين منح دراسة كاملة، مثل السباحة والخماسي الحديث، مشيرًا إلى أن هذه المنح تتدرج ما بين كاملة وحتى 30%.