الملحق العمالي بالرياض: جرعة تنشيطية للعمالة القادمة شرط الدخول

قال المستشار كريم أبوالسعود، الملحق العمالي بسفارة مصر في الرياض، إن الجالية المصرية العاملة في المملكة العربية السعودية هي من أكبر الجاليات المصرية تواجدا حول العالم، وحتى الآن لم يتم تحديد عدد العمالة المصرية العائدة إلى المملكة مؤخرا بعد السماح للذين تلقوا جرعتين من اللقاح بدخول المملكة مرة أخرى، «نعمل حاليا على إعادة حصر العمالة العائدة من خلال الجهات الخاصة في المملكة».

أبوالسعود: «الصحة السعودية» أكدت أن اختلاف أنواع اللقاحات يعطي مناعة أقوى ويواجه تحور كورونا

وأضاف «أبوالسعود»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن اللقاحات المعتمدة لدخول المملكة العربية السعودية هي 6 لقاحات، ومع وصول المسافر إلى المملكة يحصل على جرعة تنشيطية فور وصوله للمطار من لقاح معتمد بداخل المملكة، «ده إلزامي، وأهابت وزارة الصحة السعودية أن اختلاف أنواع اللقاحات بيدي مناعة أقوى وبيواجه التحور الجديد لكورونا».

أبوالسعود: القادم سيحصل على جرعات تنشيطية لضمان أكبر قدر من الحماية ضد التحورات

وأوضح أنه لم يتم تداول الحديث بخصوص الحاصلين على جرعة واحدة حتى الآن، ولكن ولمن حصل على جرعتين فسيسمح له بالعودة إلى المملكة مرة أخرى ويحصل على جرعات تنشيطية لضمان أكبر قدر من الحماية ضد التحورات الجديدة.

ولفت إلى أن حديث المسؤولين في المملكة العربية السعودية عن فتح الباب مرة أخرى للعمالة الوافدة لديها شريطة الحصول على جرعتين من اللقاح يؤكد بدء فتح كامل ستقوم به المملكة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتابع: «الموضوع كله إجراءات وقتية بخصوص الدخول للملكة العربية السعودية، وفيه نتائج لأبحاث تم إجراؤها مؤخرا بخصوص الإجراءات الاحترازية اللي انتهجتها المملكة مع القائمين والعائدين، الدراسات أكدت أن كل حاجة متاخدة كويس جدا ومحصلش نتائج سلبية».