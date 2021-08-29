مضاعفات كورونا.. تفاصيل وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

كشفت مصادر كنسية، لـ«الوطن»، إن الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر، للأقباط الأرثوذكس، الذي توفي مساء اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ74 عامًا، هو مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

اللحظات الأخيرة في حياة الأنبا بطرس

وقالت المصادر، إن الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، أصيب بفيروس كورونا قبل عدة أيام ودخل على إثر ذلك أحد المستشفيات للعلاج قبل أن تتدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية، ويدخل غرفة العناية المركزة التي فاضت داخلها روحه.

وأشارت المصادر إلى أن الأنبا بطرس يعد ثاني أسقف داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي يتوفى بسبب كورونا خلال الفترة الماضية، حيث سبق وتوفي الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، بسبب الإصابة بالفيروس في مايو الماضي.

والأسقف الراحل، لم تذكر الكنيسة سبب وفاته واكتفت في بياناتها الرسمية بالإشارة إلى أنه توفي بعد صراع قصير مع المرض عن عمر بلغ 74 سنة وبعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من 43 سنة منها 12 سنة أسقفًا، ونعاه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جنازة الأنبا بطرس

وسيترأس البابا تواضروس الثاني، صلاة الجنازة على الأنبا بطرس، ظهر غد الإثنين، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد من الأساقفة والمطارنة، ورجال الكنيسة، وأسرة الأسقف الراحل، دون حضور شعبي، طبقا للتعليمات المقررة بالنسبة لجنازة المتوفين بكورونا.

من هو الأنبا بطرس؟

والأنبا بطرس، اسمه الأصلي زكريا ناشد أثناسيوس، وهو من مواليد 14 أغسطس 1947 لأسرة كانت تعيش في مدينة سوهاج، وله 8 أشقاء من بينهم الأنبا كيرلس مطران ميلانو والنائب البابوي السابق لأوروبا، والنحات العالمي الراحل الفنان صبري ناشد.

والأسقف الراحل حصل على بكالوريوس كلية التربية قسم الكمياء، وعمل مدرسا بالإسكندرية، والتحق بدير الشهيد مارمينا بمريوط في 10 سبتمبر 1977 وترهب به بيد الأنبا مكسيموس مطران القليوبية الراحل في 24 يونيو 1978، ورفض نوال أي درجة كهنوتية بعد رهبنته، وظل هكذا طوال 22 سنة، حين سيم كاهنًا يوم 3 يناير عام 2000، ولم يخرج من ديره طوال 31 سنة، أي منذ دخوله إياه عام 1977 وحتى دعاه البابا الراحل شنودة الثالث لنوال درجة الأسقفية في 7 يونيو 2009، وتم تجليسه على كرسي إيبارشية شبين القناطر في عهد البابا تواضروس الثاني يوم 10 مارس 2013.