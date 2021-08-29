«محلية النواب»: قانون انتظام السيارات «السايس» ليس هدفه جمع المال

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون الجديد الخاص بانتظار السيارات يسعى لتنظيم عملية انتظار السيارات في الشوارع، «السايس ملهوش ظابط ولا رابط، وأي حد بيحط فوطة على كتفه بيكون سايس، وأحيانًا بيكون فيه بلطجة بتمارس على أنواع معينة من أصحاب السيارات كالسيدات أو العربات الشيك، والقانون ليس هدفه جمع المال، ولكن هدفه يكون عندنا شوارع حضارية بانتظار محترم».

محلية النواب: دفع المواطن 300 جنيه بسبب ركنة السيارة أمام منزله سوء فهم للقانون

وأضاف «الفيومي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن القانون ينص على وجود لجنة في كل محافظة يشكلها المحافظ ولها 5 مهام، أهمها تحديد الأماكن التي سيسمح فيها الانتظار بمقابل باعتبارات معينة أهمها عدم التأثير على السيولة المرورية في الشارع، وليس في كل شوارع مصر، «التطبيق الخاطئ قال إن اللي هيركن قدام بيته هيدفع 300 جنيه شهريًا، وده جايز يكون سوء نية أو سوء فهم للقانون، أو ممكن يكون تحصيل مال بدون سند قانوني».

تحديد الأماكن والتعريفة وتوقيتات الانتظار

وأوضح أن اللجنة ستقوم بتحديد الأماكن والتعريفة وتوقيتات الانتظار، مع الأخذ في الاعتبار ميكنه الخدمة وحصول المواطن على تذكرة تحدد له قيمه الانتظار، «التطبيق الخاطئ قال الانتظار كله بـ10 جنيه، وده مينفعش خالص، وتعريفة الانتظار بتكون محطوطه على يافطة ولو خالفها السايس هيتحبس ويدفع غرامة، وهيكون فيه رقم اتصال سريع لتلقي الشكاوى من المواطنين اللي هيتعرضوا لمخالفة بأي نوع من الأنواع».

الفيومي: «اللي هينتحل صفة سايس وهو مش سايس هيتغرم ويتحبس»

وأكد أن السايس وفقا للقانون الجديد المنظم لتلك العملية سيكون له رخصة مزاولة للمهنة بالنسبة للسايس في ساحات الانتظار عدا ذلك أيا من يمارس مهنة السايس دون ترخيص سيعاقب قانونا، والسايس المرخص سيكون حامل لبادج على صدره بأنه سايس مصرح له بالعمل، لافتا إلى أن هناك سايس فرد وسايس يعمل بالشركة وكلاهما له شروط، حيث يجب أن يكون معه رخصة قيادة ويكون حسن السير والسلوك وقضى الخدمة العسكرية، والرخصة تكون عام وفي حال المخالفة يتم سحب الرخصة منه، «اللي هينتحل صفة سايس وهو مش سايس هيتغرم ويتحبس».

وتابع: «مستقبلا هنعمل تطبيق المواطن هيقدر بيه يحجز مكان الركنة بتاعته بالساعة، وده هيكون تطور مع عالزمن، ومينفعش أن الدول اللي علمناهم يعلمونا يكونوا متطورين عننا وهو ده المتفق عليه في عدد من الدول المتقدمه، وسنعقد دورات تدريبية للعاملين في المجالس المحلية بشأن تطبيق قانون السايس الجديد».

وفند: «75% من الحصيلة الخاصة بقانون السايس الجديد مخصوصه لتجميل وتزيين الشوارع من الناحية الحضارية، والناس هيكونوا متضايقين وده عايز قبضة أمنية قوية في الشارع».