كيفية استخراج رخصة أماكن الانتظار في قانون السايس الجديد

استخراج رخصة أماكن الانتظار في قانون السايس الجديد، نظمت بموجب اللائحة التنفيذية لقانون رقم 5 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، وذلك وفقا لعدد من الإجراءات بعضها يخضع لولاية المحافظة والبعض الآخر يتبع هيئة المجتمعات العمرانية.

وحدد القانون استخراج رخصة أماكن الانتظار لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط، ولدى أصحاب حق الاستغلال أماكن انتظار المركبات، وذلك وفقا لأحكام المادة المنظمة في القانون.

إجراءات استخراج رخصة أماكن الانتظار

واستخراج رخصة أماكن الانتظار في قانون السايس الجديد يتطلب إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون،ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية.

تحديد أماكن انتظار السيارات

ويخول لهذه اللجان تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة ،وكذلك إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك.

مقابل انتظار السيارات

استخراج رخصة أماكن الانتظار يترتب عليه مقابل انتظار السيارات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين على العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة أماكن الانتظار

يتم تقديم طلب استخراج رخصة أماكن الانتظار في قانون السايس الجديد، للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به عدد من الأوراق الرسمية وهى صورة بطاقة الرقم القومى، المؤهل الدراسي، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، رخصة قيادة سارية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تؤكد عدم تعاطي المواد المخدرة.

مدة استخراج رخصة أماكن الانتظار

واستخراج رخصة أماكن الانتظار يحدد بمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديدها يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة، ويتم التجديد بذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة، ويحق للجنة المخولة بإصدار الترخيص وقف أو سحب الرخصة مؤقتا أو دائما في حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون.

ويشار إلى أن عدد من المحافظات بدأت التطبيق الفعلي لقانون تنظيم انتظار السيارات والمعروف إعلاميا بقانون السايس ،وذلك بموجب صدور اللائحة التنفيذية للقانون.