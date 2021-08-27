«التنمية المحلية»: تسليم معدات «محطتي الشرقية» ضمن إدارة المخلفات

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قيام الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالوزارة والمسئولة عن متابعة تنفيذ الخطة، بتسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بتكلفة 36 مليون جنيه فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ الخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة. وقال «شعراوى»، فى بيان أمس، إن المحطة الوسيطة الثابتة بالإبراهيمية تتكون من 6 سيارات رينو سعة 45 م3 ولودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 21 مليون جنيه، والمحطة الوسيطة الثابتة بديرب نجم تتكون من 4 سيارات رينو سعة 45 م3 ولودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 15 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم تدريب السائقين بالمحافظة على استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأوضح «شعراوى» أن الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية تقوم بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

وأشار إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مشيداً بالتنسيق الذى يقوم به المحافظون والفرق التنفيذية بجميع المحافظات أثناء تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمنظومة والدور المهم فى عمليات التشغيل، لافتاً إلى حرص الوزارة على عمليات رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالمنظومة بجميع المحافظات وفى مختلف التخصصات من خلال توفير التدريب النظرى والعملى والميدانى.