مستند.. لوحات السيارة المستخدمة في خطف طفل المحلة مسروقة

ينشر موقع «الوطن»، صور محضر إبلاغ أحد المواطنين عن سرقة لوحات السيارة الملاكي المستخدمة في واقعة خطف الطفل زياد أحمد البحيري من أحضان والدته بنطاق الطريق الدائري «المحلة _ المنصورة».

تفاصيل خطف طفل على أيدي مجهولين في حادث بالمحلة

أكد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية، مساء الأحد، أن المباحث الجنائية تمكنت من تحديد هوية مالكي السيارة الخاصة المستخدمة في واقعة اختطاف طفل على أيدي مجهولين، داخل أحد محلات البقالة، بمدينة المحلة الكبرى.

وتابع المسئول الأمني أن مجهولين قاموا بخطف طفل من والدته، أمام محل «سوبر ماركت»، بالطريق الدائرى بالمحلة الكبرى، مشيراً إلى الطفل المختطف يُدعى «زياد أحمد البحيري»، وأن السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة تحمل أرقام (د و ق 1246).

العثور على السيارة المستخدمة في حادث الطفل متفحمة

ونجحت الأجهزة الأمنية في العثور على السيارة المستخدمة في الحادث متفحمة، بقرية سجين بمركز قطور الواقع بمحافظة الغربية.

وكان محل بقالة بطريق الدائري بطريق «المحلة _ المنصورة»، بنطاق محافظة الغربية شهد واقعة اختطاف طفل في العقد الأول من عمره من قبل مجهولين استخدموا سيارة ملاكي لارتكاب الجريمة وفروا هاربين، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين وإعادة الطفل لأسرته .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر لحظة خطف طفل من داخل أحد محلات «السوبر ماركت» بمدينة المحلة، في سيارة ملاكي، حيث التقطت الواقعة بواسطة كاميرات المراقبة داخل أحد المحلات المجاورة، على الطريق الدائري بين المحلة والمنصورة.

كما تداول رواد «فسبوك»، عبر صفحات وجروبات خاصة بأبناء مدينة المحلة، بعض الصور ومقطع فيديو يظهر قيام المتهمين بخطف طفل من أحضان والدته، أثناء وقوفها أمام محل بقالة بنطاق مدينة المحلة.

تفاصيل واقعة خطف الطفل من أحضان والدته بالطريق الدائري

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلي العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، من المدعو «أحمد البحيري»، باختطاف نجله «زياد»، 8 سنوات، من أحضان والدته، علي أيدي مجهولين ملثمين، فروا هاربين بنطاق الطريق الدائري.

وعلى الفور، انتقل الرائد محمد هاشم، رئيس مباحث قسم ثالث المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان واقعة خطف الطفل، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، وسرعة ضبط الجناة.

جهود أمنية مشددة لمطاردة الجناة وإعادة الطفل سالما لأحضان أسرته

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث والتي أمرت بتفريغ كاميرات مراقبه وسرعة ضبط الجناة مرتكبي الحادث الهاربين.