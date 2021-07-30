«تربص به ليلا».. شاب يقطع كف جاره بشوارع المحلة الكبرى

أصيب شخص بجرح قطعي في أوتار كف يده، اليوم الجمعة، على أثر نشوب مشاجرة حامية بين جاره في قرية محلة القصب التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، أقدم خلالها شاب على قطع يد أوتار جاره في العقد الثاني من العمر بسبب خلافات بينهما، وجرى نقلة إلى مستشفى طوارئ المنصورة وإجراء جراحة عاجلة له.

وكان اللواء أسامة شلبي مدير أمن الغربية، تلفى إخطارًا من مأمور مركز المحلة يفيد بورد بلاغ بنشوب مشاجرة بين طرفين بقرية محلة القصب بدائرة المركز، وإصابة أحدهما بقطع كف يديه وجرى تحويله إلى مستشفى طوارئ المنصورة.

كما انتقلت القيادات الأمنية بإشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائد محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى محل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول ويدعى أحمد.أ، 26 عامًا «المجني عليه»، وطرف ثاني حسين. ا، عاطل 33 عاما « المتهم» بسبب خلافات بينهما استخدم الأخير آلة حادة، مما أسفر عن بتر كف يد المجني عليه.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم كان بينه وبين المجني عليه خلافات سابقة وجرى التصالح بينهما، إلا أنه بيت النية على الانتقام منه وتربص له في أحد الأراضي الزراعية ليلا، واعتدى عليه، وباغته بالسيف وقطع له كف يده.

جرى نقل المجني عليه إلى مستشفى المحلة العام وتحويله إلى مستشفى طوارئ جامعة المنصورة لإجراء جراحة عاجلة له، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.