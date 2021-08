تفاصيل وصول إعصار «الوحش هنري» إلى الأراضي الأمريكية «فيديو»

يوشك الإعصار «هنري» على اجتياح اليابسة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفي ذلك الوقت يستعد ملايين الأشخاص في منطقة نيو إنجلند ولونج آيلاند بنيويورك لفيضانات ورياح عنيفة وانقطاع للتيار الكهربائي، كما توقعت مصادر أمريكية أن يمثل الإعصار والذي أطلق عليه «الوحش هنري»، أسوأ إعصار تشهده المنطقة الشرقية للولايات المتحدة منذ 30 عامًا، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

ووصل إعصار هنري لليابسة في وقت مبكر من بعد ظهر أمس الأحد في رود آيلاند، مما أدى إلى هبوب رياح تصل سرعتها إلى 112 كم في الساعة، وعواصف تصل إلى 4 أقدام إلى المناطق المحيطة، وتستمر العواصف الخطيرة وظروف الأعاصير والأمطار الغزيرة في أجزاء من الشمال الشرقي الأمريكي.

