قتلى ومصابون بسبب حوادث فى عدة دول.. وطوارئ بـ«لويزيانا» بسبب «إيدا»

شهدت عدة دول، خلال الساعات القليلة الماضية، كوارث طبيعية وعددًا من الحوادث التى تسببت فى سقوط قتلى ومصابين، منها الحريقان اللذان اندلعا في مصنع كيماويات بميناء كراتشي الباكستاني ومستشفى لمعالجة مرضى «كورونا» في روسيا.

لقى 14 عاملا على الأقل، مصرعهم وأصيب آخرون، أمس، جراء اندلاع حريق في مصنع كيماويات بميناء كراتشي الواقع جنوب باكستان، حيث أشارت الشرطة الباكستانية، إلى مصرع أطفال في الحادث.

وقال مسؤولو الإنقاذ، إن «من 25 إلى 30 شخصا»، كانوا موجودين في المصنع حينما اندلع الحريق في الطابق الأول بسبب بعض الكيماويات السامة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

إصابة شخصين اثنين جراء حريق في مستشفى لمرضى كورونا غرب روسيا

وفي روسيا، اندلع حريق، في مستشفى بمدينة ياروسلافل الواقعة غرب روسيا، ما أسفر عن إصابة شخصين اثنين، وقال المكتب الصحفي لحكومة مقاطعة «ياروسلافل» الروسية، إنه في حوالي الساعة 10:10 مساء أمس بالتوقيت المحلي «09:10 مساء بتوقيت القاهرة»، تلقت السلطات بلاغا حول تصاعد الدخان من غرفة بالجناح العلاجي لمرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المستشفى رقم 3.

وأضافت حكومة المقاطعة الروسية: أن مصدر الدخان وقع في الطابق الأول من المبنى وتم إخماد الحريق، فيما نفى نائب حاكم مقاطعة ياروسلافل أندريه شابالين، مقتل 3 أشخاص بالحادث، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد «شابالين»، أن شخصا واحدا توفي في غرفة العناية المركزة لأسباب صحية وليس بسبب الدخان، وأن شخصين أصيبا بالاختناق وتم إنعاشهما من قبل أطباء المستشفى.

وفي 9 يونيو الماضي، لقى 3 أشخاص مصرعهم، جراء حريق اندلع بمستشفى يعالج مرضى «كورونا» في مستشفى بمدينة «ريازان» على بعد 180 كيلومتراً من العاصمة الروسية «موسكو» بسبب عطل في جهاز للتنفس الصناعي، والقتلى الـ3 كانوا مرضى في المستشفى، فيما تم نقل 7 أشخاص آخرين ظهرت عليهم أعراض اختناق وحروق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«بايدن» يعلن حالة طوارئ في لويزيانا بسبب «إيدا»

وفي الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة طوارئ في ولاية لويزيانا الواقعة في في المنطقة الجنوبية من الولايات المتحدة، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة ‏‏جهود الاستجابة الحكومية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العاصفة الاستوائية «إيدا» التي ضربت الولاية ‏أمس الأول الخميس، ولا تزال مستمرة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي الكونغو الديمقراطية، اعتقلت الشرطة في العاصمة «كينشاسا»، شابا تونسيا بورشة لتصنع عقار مخدر يطلق عليه «بومبي» يتم استخراجه من انبعاثات عوادم السيارات.

وقال قائد الشرطة في كينشاسا، الجنرال سيلفانو كاسونجو، إنه تم اعتقال مواطنا تونسيا، صاحب مصنع مخدرات في جومبي، واعتقل الآخرون في بلديات أخرى، مشيرا إلى اعتقال منتج كبير آخر و60 مستهلكا للعقار المخدر.

وكانت السلطات في الكونغو الديمقراطية، أعلنت تفكيك ورشة لتصنيع تلك المادة المخدرة، وفقا لما ذكرته شبكة « روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

والعقار مزيج مما تنفثه عوادم السيارات المخلوط بالنيوتريلين الرائج في الكونغو الديمقراطية والذي يدمر حياة الآلاف، ويثير قلق السلطات خاصة أنه يوصل المتعاطين إلى حالة الزومبي.

تونس تلقي القبض على 48 مهاجراً غير شرعى

بدورها، أحبطت قوات الحرس البحري التونسي، 5 عمليات اجتياز للحدود البحرية، فيما تم إلقاء القبض على إثرها 48 مهاجراً غير شرعي من بينهم 24 يحملون جنسيات من دول مختلفة، كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية باتجاه أوروبا.

كما ألقت الوحدات الأمنية في منطقة المكنين الواقعة في ولاية المنستير بإقليم الوسط الشرقي التونسي، على إرهابي تكفيري استقطبته قيادة إرهابية في سوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2013.

وفي البوسنة، أعلن مكتب الادعاء العام، أنه وجه اتهامات لـ16 شخصا بتهريب أكثر من 850 مهاجرا إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2020، مشيرا إلى تفكيك الشرطة البوسنية بالتعاون مع وكالات أجنبية شبكة إجرامية منظمة من بوسنيين وأجانب كانت تقوم بتهريب مهاجرين غير شرعيين من البوسنة إلى كرواتيا ودول أخرى في الاتحاد في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2020.

بدورها، أوصت لجنة مختصة بالإفراج المبكر المشروط عن المواطن الفلسطيني سرحان سرحان «77 عاما» المسجون في الولايات المتحدة منذ 53 عاما بعد إدانته بقتل السياسي الأمريكي المشهور روبيرت كينيدي، ووفقا لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن القرار النهائي يعود لحاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم.

وأدين سرحان باغتيال روبرت كينيدي السناتور عن ولاية نيويورك، وزير العدل الأسبق، شقيق الرئيس الراحل جون كينيدي بـ4 رصاصات في فندق «أمبسادور» بمدينة لوس أنجلوس ليلة الخامس من يونيو 1968، وتم اعتقاله في موقع الحادث.