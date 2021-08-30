«البيت الأبيض»: الإجلاء من مطار كابول الأفغاني مستمر دون تعطل

أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن الرئيس جو بايدن تبلغ أن عمليات الإجلاء من مطار كابول الأفغاني مستمرة من دون تعطل، فيما اطلع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، رئيس البلاد، على تفاصيل الهجوم الصاروخي على المطار.

وكانت منظومة دفاع صاروخي أمريكية، اعترضت في وقت سابق، عدة صواريخ أطلقت على مطار كابول، وقال مسؤول أمريكي إن ما يصل إلى 5 صواريخ أُطلقت، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المنظومة الدفاعية أسقطتها كلها، مضيفا أن التقارير الأولية لم تشر إلى سقوط ضحايا أمريكيين.

إطلاق الصواريخ جاء من سيارة في منطقة خير خانه شمال غربي كابول

وذكرت وسائل إعلام أن الصواريخ التي استهدفت مطار كابول، أُطلقت من سيارة في منطقة خير خانه شمال غرب العاصمة الأفغانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت القوات الأمريكية، نفذت أمس الأحد، ضربة جوية بواسطة طائرة مسيرة استهدفت سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية «كابول»، بهدف القضاء على تهديد وشيك لمطار كابول، مصدره تنظيم «داعش-خراسان».

وأمر الرئيس الأمريكي، بتسهيل دخول الأفغان المعرضين للخطر إلى الولايات المتحدة، وإعادة توطينهم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، ان القصف الصاروخي لم يؤثر في عمليات الإجلاء من كابول

وكان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، وصف هذه الساعات الأخيرة بالأخطر، مشددا في مقابلة تلفزيونية على أن الوضع خطير للغاية في هذه المرحلة الأخيرة من التواجد الأمريكي في أفغانستان بعد 20 عام من دخولها.

وأكد بلينكن، في وقت سابق، من أنه لا يزال هناك خطر جدي من وقوع هجمات إرهابية جديدة في الأيام المقبلة في منطقة مطار كابول.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، إن الحركة تسيطر على جزء من المطار وستبسط سيطرتها عليه بالكامل قريبا، مضيفا- في حديث لشبكة «إن أتش كيه تي في» اليابانية تم تسجيله، أمس الأحد وبث اليوم: «انسحبت أمريكا من عدة مناطق بالمطار، وباتت تحت سيطرة طالبان».

أوضح مجاهد: «نتطلع بتفاؤل لانسحاب الوحدات الأجنبية بكاملها من المطار، وقريبا سيصبح المطار تحت سيطرة طالبان بالكامل»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت الحركة، أعلنت في وقت سابق، أنها تسلمت السيطرة على 3 من بوابات مطار حامد كرزاي الدولي في كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.