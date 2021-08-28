مسؤول غربي: تواصل عمليات الإجلاء من مطار «كابول» بوتيرة سريعة

قال مسؤول غربي، إن عمليات الإجلاء من مطار العاصمة الأفغانية «كابول» تتواصل بوتيرة سريعة، مشيرا إلى أنه لا علاقة بين هجوم الطائرة المسيرة وخطة الإجلاء الحالية بالمطار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ووجه الجيش الأمريكي، ضربة بطائرة مسيرة في شرقي أفغانستان، ضد عضو بتنظيم «داعش» الإرهابي، مسؤول عن التخطيط بالتنظيم الإرهابي، وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الضربة وقعت في إقليم ننجرهار الواقع شرقي أفغانستان.

وكان تنظيم «داعش خراسان»، فرع التنظيم الإرهابي في أفغانستان، أعلن مسؤوليته عن هجومين داميين خارج مطار كابول، أمس الخميس، فيما أسفر الهجومان إلى مقتل العشرات، من بينهم 13 عسكريا أمريكيا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قالت في وقت سابق، إن انتحاريا واحدا فقط، هو من نفذ تفجير في محيط «مطار كابول».

الجيش الأمريكي: لم نعلم بسقوط ضحايا من المدنيين

وأشار الجيش الأمريكي في بيان، إلى أن المؤشرات الأولية تدل على مقتل الهدف، مضيفا: «لم نعلم بسقوط ضحايا من المدنيين»، فيما كشفت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن هو من أعطى الموافقة شخصيا على شن الغارة.

وقالت الشبكة الإخبارية الامريكية، إن القيادي الذي تم استهدافه كان مسافرا مع أحد مرافقيه، وفقا لما ذكرتهىشبكة «سكاي نيوز الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافق في وقت سابق، على منح قيادة بلاده العسكرية الحرية الكاملة للقيام بعمليات ضد مسلحي التنظيم الإرهابي في أفغانستان.

وأضاف المسؤول الغربي، «نوفر مرورا سريعا لكل أجنبي لمغادرة أفغانستان خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة»

وكان مسؤولون أمريكيون،طلبوا من المواطنين الأمريكيين مغادرة بوابات مطار كابول بأسرع وقت بسبب تهديدات امنية

وينتشر في المطار الأفغاني، حاليا نحو 5 آلاف جندي أمريكي للمساعدة في إجلاء أمريكيين وأفغان وأفراد من جنسيات أخرى، قبل الموعد النهائي لرحيل القوات المقرر الثلاثاء المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري.