إعصار «إيدا» الأمريكي يغير اتجاه مجرى نهر المسيسيبي للوراء «فيديو»

تسبب إعصار إيدا بالولايات المتحدة الأمريكية، في تغيير مسار نهر المسيسبي للوراء، أي أصبح مجراه للوراء، بحسب ما صرح لشبكة سي إن إن الأمريكية سكوت بيريين عالم الهيدرولوجيا بهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في تعليق على الإعصار الذي اجتاح ولاية لويزيانا.

اجتاح إعصار «إيدا» لويزيانا، أمس، قادما من خليج المكسيك، وتسبب في قطع الكهرباء عن مئات آلاف الأمريكيين، بعد أن وصل إلى اليابسة وهو في الفئة الرابعة.

Mississippi River flowing in reverse as Hurricane Ida forces vast volumes of sea water ashore!#HurricaneIda #Ida pic.twitter.com/qyzemVAofz