إعصار «إيدا» الأمريكي يغير اتجاه مجرى نهر المسيسيبي للوراء «فيديو»

تسبب إعصار إيدا بالولايات المتحدة الأمريكية، في تغيير مسار نهر المسيسبي للوراء، أي أصبح مجراه للوراء، بحسب ما صرح لشبكة سي إن إن الأمريكية سكوت بيريين عالم الهيدرولوجيا بهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في تعليق على الإعصار الذي اجتاح ولاية لويزيانا.

اجتاح إعصار «إيدا» لويزيانا، أمس، قادما من خليج المكسيك، وتسبب في قطع الكهرباء عن مئات آلاف الأمريكيين، بعد أن وصل إلى اليابسة وهو في الفئة الرابعة.

Mississippi River flowing in reverse as Hurricane Ida forces vast volumes of sea water ashore!#HurricaneIda #Ida pic.twitter.com/qyzemVAofz — Global Report (@AmerikaDC) August 29, 2021

رياح إعصار «إيدا» تتسبب في تغيير مسار نهر المسيسيبي

وأوضح عالم الهيدرولوجيا، المتواجد في المنطقة المحيطة بنيو أورليانز التي ضربها الإعصار، أن سبب تغيير النهر مجراه يعود إلى الرياح الشديدة، التي تجاوزت سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، فضلا عن إضافة موجات المد العاصفة في خليج المكسيك حيث يصب أكبر نهر في أمريكا الشمالية، بعد هذا الإعصار الذي كان سببا في انقطاع الكهرباء عن آلاف الأمريكيين كذلك.

وقال سكوت بيريين: إن «النهر تباطأ من حوالي 0.6 متر في الثانية إلى نصف قدم (0.15 متر) في الثانية في الاتجاه المعاكس».

وأشار «بيريين» إلى أن المقياس لا يقيس تدفق النهر بأكمله، لذلك من المحتمل أن الشرائح العميقة من مياه النهر لم تتغير اتجاهات تدفقها، مضيفا أنه «لاحظ تغير اتجاه جريان النهر خلال إعصار كاترينا الذي اجتاح المنطقة نفسها قبل 16 عاما، مخلفا 1800 قتيل بالإضافة إلى أضرار تقدر بنحو 125 مليار دولار».

الرئيس الأمريكي يعلن لويزيانا منطقة كوارث

في سياق آخر، صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قرار باعتبار «لويزيانا» منطقة كوارث بعد أن ضربها الإعصار «إيدا»، كما أمر بتوجيه مساعدات اتحادية للولاية لدعم جهود مواجهة الإعصار.

وبحسب بيان «البيت الأبيض»، فإن «المساعدات يمكن أن تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضا منخفضة الفائدة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وغيرها من البرامج لمساعدة الأفراد وأصحاب الشركات على التعافي من آثار الكارثة».