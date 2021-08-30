ارتفاع أسعار النفط بنحو 1% بعد اجتياح إعصار «إيدا» خليج المكسيك

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم، بعد اجتياح إعصار «إيدا» خليج المكسيك، مما أجبر السلطات الأمريكية على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

العقود الآجلة لخام برنت تصعد 84 سنتا إلى 73.54 دولار

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو ما يعادل 1.2% إلى 73.54 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 69.27 دولار للبرميل.

من جانبه، قال مكتب السلامة والإنفاذ البيئي، إن شركات الطاقة أوقفت بحلول السبت الماضي، 91% من إنتاج النفط، أو 1.65 مليون برميل يوميا، في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، بسبب اتجاه إعصار «إيدا» صوب منصات الحفر والبنية التحتية الأخرى.

شركات النفط والغاز تخلي 290 منشأة بحرية

بدورها، أشارت هيئة تنظيمية، إلى ان شركات النفط والغاز أخلت 290 منشأة بحرية ونقلت 11 سفينة حفر بعيدا عن طريق الخطر بحلول منتصف نهار أمس الاول السبت.

وكان «المركز الوطني للأعاصير»، أعلن أن «إيدا» ضرب الساحل بالقرب من بورت فورشون بولاية لويزيانا، مركز صناعة الطاقة البحرية في الخليج، أمس الأحد، بعد أن بات إعصارا شديد الخطورة من الفئة الرابعة.

وفي سياق آخر، صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم، وارتفع مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما،77.72 نقطة أو ما يعادل 0.28% ليصل إلى 27718.86 نقطة في الجلسة الصباحية.

بدوره، أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا، 13.09 نقطة، أو0.68%، ليصل إلى 1941.86 نقطة.