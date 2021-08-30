سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنوك.. مستقر

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراره، اليوم الاثنين، 30 أغسطس، في البنوك وشركات الصرافة، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.

وانعكس استقرار الدولار على أسعار السع والمنتجات، خاصة السلع الغذائية، بحسب سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، والذي أشار إلى استقرار أسعار السلع خلال 30 يومًا ماضية.

وأضاف نائب رئيس شعبة المستوردين في تصريح لـ«الوطن»، أن استقرار الدولار مقابل الجنيه يشيع حالة من الهدوء في الأسواق وسط توقعات بعدم حدوث قفزات في الأسعار، قائلًا: «توجد وفرة في المعروض من الدولار في البنوك وشركات الصرافة لتدبير العمليات الاستيرادية، ولا توجد أي شكوى تتعلق بذلك».

أعلى سعر للدولار

سجلت 3 بنوك، وهي مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، والاستثمار العربي، اليوم الاثنين 30 أغسطس، أعلى سعر لبيع وشراء الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك بـ15.75 جنيه للبيع مقابل 15.67 جنيه للشراء.

أقل سعر للدولار

وسجّل بنكا مصر، والأهلي المصري، أقل سعر للدولار اليوم، ليباع بـ15.73 جنيه مقابل 15.63 جنيه للشراء.

وبيع الدولار مقابل الجنيه، اليوم، في بنوك (المصري لتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني، والتعمير والإسكان)، بـ15.75 جنيه مقابل 15.66 جنيه للشراء.

فيما سجل الدولار مقابل الجنيه في بنوك (كريدى أجريكول، والعربي الأفريقي الدولي، والبركة، وبلوم، والمصرف الخليجي، ومصر إيران للتنمية، والسويس، والمصرف المتحد، وعودة) سعر 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية:

سجّل اليورو مقابل الجنيه، اليوم الاثنين 30 أغسطس، أعلى سعر للشراء بنحو 18.48 جنيه في بنك الأهلي الكويتي.

وسجل سعر الجنيه المصري مقابل الأسترليني، اليوم أعلى سعر للشراء بنحو 21.55 جنيه في بنك الأهلي الكويتي.

أسعار العملات العربية

سجّلت بنوك (مصر، وبلوم، والمصري الخليجي، والأهلي المصري، وعودة، والمشرق، والتجاري الدولي، والأهلي المتحد)، أعلى سعر لشراء الريال السعودي بـ4.17 جنيه اليوم الاثنين، 30 أغسطس.

بينما سجّل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري أعلى سعر له، في بنوك (مصر، وبلوم، والأهلي المصري، وعودة، والمصري الخليجي، والمشرق، والتجاري الدولي، والأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي، والإمارات دبي الوطني) بسعر 4.26 جنيه.