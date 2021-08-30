درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. طقس غائم

شهدت مدينة الإسكندرية، طقس غائم مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة اليوم حيث وصلت إلى 31 درجة مئوية، وذلك وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم في المدينة الساحلية.

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 30 أغسطس

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، سجلت درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية، 31 درجة مئوية، لتتراجع حدة موجة الحر مقارنة بالأيام الماضية، حيث وصلت نسبة الرطوبة في الإسكندرية إلى 62%، مع وصول سرعة الرياح إلى 19 كيلومترًا في الساعة.

ومع تحسن الطقس وهبوب الرياح الخفيفة، تزاحم المواطنون على طريق كورنيش الإسكندرية وعلى شواطئ المدينة الساحلية من أجل الاستحمام في مياه البحر والاستمتاع بتخفيف حدة الموجه الحارة والرطوبة.

إغلاق شاطئ في الإسكندرية

وشهدت مدينة الإسكندرية، بالأمس، إغلاق شاطئ بمنطقة سيدي بسبب تعدد المخالفات التي ارتكبتها إدارة الشاطئ منذ بداية الموسم، حيث قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتنبيه على المستأجر أكثر من مرة دون جدوى، إضافة إلى قيام المستأجر بالتعدي على مفتشي السياحة أثناء رصد العديد من المخالفات، الأمر الذي تطلب تحرير محضرا بالواقعة في قسم الشرطة ضد مستأجر الشاطئ، إضافة إلي إبلاغ المحافظ اللواء محمد الشريف، الذي قام بدوره بإصدار قرار بغلق الشاطئ نهائيا ومنع دخول الرواد من دخوله بسبب المخالفات والتعدي وعدم الانضباط من قبل المستأجر، فيما حذرت سياحة الإسكندرية، المصطافين من ارتفاع موج البحر بسبب الارتفاع الطفيف في سرعة الرياح.