تفاصيل طقس اليوم بالخرائط.. انخفاض في الحرارة وارتفاع للأمواج

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنّ حالة طقس اليوم الاثنين، تشهد تراجعا نسبيا في درجة الحرارة على شمال البلاد.

العظمى بالقاهرة 35 وجنوب الصعيد 45

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة بعد أن سجلت أمس، 37 درجة، ويظل جنوب الصعيد شديد الحرارة حيث تصل الحرارة فيه إلى 45 درجة، كما تنشط الرياح على كل من شمال وجنوب الصعيد ومسطح البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

شبورة صباحا على الطرق الزراعية

وعن الظواهر الجوية، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الظاهرة المؤثرة تبقى هي الشبورة المائية صباحا، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 35 25

بلطيم 32 25

مطروح 31 23

السلوم 32 24

سيوة 38 25

بورسعيد 31 27

دمياط 31 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 32 24

رأس سدر 35 25

نخل 35 21

نويبع 39 29

طابا 36 25

كاترين 36 20

الطور 37 26

شرم الشيخ 40 31

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 26

بني سويف 37 26

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 45 27

إدفو 45 27

أبوسمبل 43 26

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 40 27

أبو رماد 38 28

حلايب 36 26

رأس حدربة 36 27