ضبط 4.5 طن تبغ خام محظور تصديره قبل تهريبه للخارج عبر ميناء الإسكندرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط حاوية بها كميات من السلع المحظور تصديرها خارج البلاد، داخل ميناء الإسكندرية البحري قبل تهريبها.

أكدت معلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، قيام مسئولى إحدى الشركات التجارية الكائنة بمحافظة القاهرة، بتصدير رسالة مشمولها (مكانس يدوية – أدوات مطبخ)، داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحري إلى إحدى الدول، حيث أكدت التحريات احتواء الحاوية المشار إليها على أصناف محظور تصديرها.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية – جمركية) أسفرت أعمالها عن ضبط كميات كبيرة من التبغ الخام «محظور تصديره»، وزنت 4 أطنان و500 كيلو جرام.

وقد قدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ (1,800,000 – مليون وثمانمائة ألف جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.