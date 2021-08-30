مصدر: موسيماني يعاني من أزمة في الأهلي قبل الموسم الجديد

كشفت مصادر مُطلعة داخل النادي الأهلي، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول، يعاني من أزمة كبيرة بسبب خط الدفاع، بعد الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها خلال الموسم المنتهي، خاصة في البطولة المحلية، والتي كلفته استقبال عددا كبيرا من الأهداف، رغم وجود الحارس الأول في مصر، فضلا عن وجود لاعبين على مستوى عالي للغاية.

وقالت المصادر، إن بيتسو موسيماني تحدث مع بعض أعضاء الجهاز الفني عن عدم رضاه عن الخط الخلفي للفريق بسبب الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها اللاعبين، والتي كلفت الفريق استقبال 29 هدفًا خلال 34 مباراة في الدوري الممتاز بالموسم المنتهي، وهو رقم تاريخي لم يحدث في تاريخ مشاركات الأهلي في السنوات الماضية أن يتلقى الفريق هذا العدد من الأهداف.

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