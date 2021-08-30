حوادث الغربية.. رضيع داخل كيس ووفاة موظف في مشادة بمحطة وقود

عثر أحد المواطنين بمحافظة الغربية على رضيع حديث الولادة داخل كيس أسود للقمامة، على شاطئ إحدى الترع، بدائرة مركز شرطة قطور، وتكثف المباحث الجنائية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء هاني مدحت عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قطور بعثور أحد الأشخاص على رضيع حديث الولادة، ملقى على شاطئ ترعة بناحية «قطور البلد»، وتبين من التحريات أنه أثناء تواجد المواطن «سامي كرتانة»، بالقرب من الترعة، سمع صوت رضيع في حالة بكاء، وعندما اقترب وجده في كيس أسود للقمامة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بإيداع الرضيع مستشفى قطور المركزي وإخضاعه للرعاية الطبية الكاملة.

وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان البلاغ.

وفي مدنية طنطا، شهدت محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي مشادة كلامية بين عدد من أصحاب السيارات، بسبب أولوية الدور، كما أسفر عن وفاة أحدهم، وتم التحفظ على الجثة من قبل النيابة العامة، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً يتضمن وفاة مواطن يُدعى «أحمد ح. أ.»، 34 سنة، موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الغربية، داخل محطة مصر للبترول بمنطقة مرور سالم، التابعة لدائرة القسم، حيث تبين سقوطه على الأرض بشكل مفاجئ.

وتبين من المعاينة حدوث مشادة كلامية بين عدد من أصحاب السيارات بسبب أولوية تموين السيارة، وأثناء المشادة الكلامية، سقط الموظف على الأرض، وتبين عدم وجود أي إصابات أو كدمات ظاهرية بجسده.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بالتحفظ على أطراف المشاجرة لحين ورود تقرير الطبيب الشرعي.