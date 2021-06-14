تفاصيل مقتل رضيع على يد والدته.. علاقة محرمة يدفع ثمنها طفل

علاقات محرمة يدفع ثمنها الأطفال، وذلك عقب إلقاء الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، القبض على امرأة بتهمة قتل طفلها الرضيع بكتم أنفاسه بوسادة للتخلص منه بعدما شكت والدة زوجها وزوجها في نسب الطفل إليه وطالبوا بإجراء فحوصات «dna»، ما دفعها لقتلها هربا من المسؤولية لإنجابها الطفل سفاحا من رجل تربطها به علاقة غير شرعية، فيما تنبين أنها على علاقات متعددة بعدة أشخاص، وتم التحفظ على اثنين منهم؛ لإجراء فحوصات للاشتباه في كون أحدهما والد الطفل.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة أبو كبير، بلاغا من سيدة مقيمة بإحدى القرى التابعة لمركز أبو كبير اتهمت فيه زوجة ابنها «نبوية.ع.ع.ع» ربة منزل، بإنجابها طفلا سفاحا، أثناء سفر ابنها «زوج المتهمة» للعمل في إحدى الدول العربية حيث طالبت بعد ولادة الطفل بإجراء فحوصات «d.n.a»، ولكنها رفضت ثم فوجئت بها تخبرها بوفاة الطفل، وذلك أثناء تواجدها في منزل أسرتها، ما جلعها يشك بأن الوفاة جنائية.

وتبين من تحريات الشرطة أن المتهمة أقدمت على قتل الطفل بكتم أنفاسه بوسادة وتم ضطبهما كما تبين أنها على علاقة غير شرعية بـ 11 شخص وتم القبض على اثنين منهم وهما «م.م.ع» و«م.ج.ا.ع» عليهما لإجراء فحوصات «d.n.a»؛ لتحديد نسب الطفل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.