التحفظ على 200 كيلو لحوم غير صالحة للإستخدام الآدمى بحملة في مطروح

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح حملة مكبرة اليوم، بالإشتراك مع الرقابة الإدارية والجهات المعنية ومباحث التموين، اليوم، أسفرت عن ضبط لحوم منتهية الصلاحية وغير مذبوحة في السلخانة بإجمالى 203.5 كيلو وضبط عدد 11 مخالفة تموينية متنوعة وتحرير محاضر بها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضبط أية مخالفات تموينية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

تفاصيل حملة مكبرة على أسواق مطروح للتموين والرقابة الإدارية

وقال المحاسب حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح إن الحملة نفذت من خلال مفتشي إدارة الرقابة التموينية وإدارة التجارة الداخلية بالمديرية وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بمطروح ومديرية الشئون الصحية ومديرية الطب البيطري وبالتنسيق مع قسم مباحث التموين بمطروح، واستهدفت الأسواق والمحال التجارية بمدينة مرسى مطروح، وتمكنت من ضبط مخالفات متنوعة أبرزها ضبط لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي وغير مذبوحة في المجزر الآلي الرسمى بمطروح، وعرض وبيع لحوم منتهية الصلاحية و غير مذبوحة بالسلخانة، و 5 خمسة مخالفات بيع بأزيد عن السعر المقرر، وعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، ومخالفات عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية وجرى قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص والعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

زيادة الحملات التموينية على أسواق مطروح

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مديريات التموين والطب البيطرى والصحة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق على مستوى محافظة مطروح، خاصة مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي، وضبط جميع المخالفات واتخاذ اللازم ضد المخالفين.