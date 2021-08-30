واقعة «مؤذن الشورت» في الكويت تنتهي بلا عقوبة.. اعرف السبب

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس بصور «مؤذن الشورت» في الكويت، كما تم تسميته، حيث جرى على نطاق واسع تداول صور لرجل في أحد مساجد الكويت وهو يؤذن مرتديا «شورت»، ما أثار استياء كبيرا واعتبره البعض إهانة للمسجد وللصلاة، إلا أن وزارة الأوقاف أوقفت المؤذن وأحالته إلى التحقيق وانتهت إلى إقرار بخطأه.

فيديو مؤذن الشورت في الكويت يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

وبدأت قصة مؤذن الشورت في الكويت عندما جرى تداول فيديو على نطاق واسع للمؤذن خلال أذان صلاة المغرب في منطقة الرحاب، لتقرر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية على الفور وقف المؤذن واستدعائه للتحقيق، بحسب وسائل إعلام كويتية.

وانتهى تحقيق وزارة الأوقاف مع مؤذن الشورت باعترافه بالخطأ، كما تم توجيه تنبيه له بعدم تكرار الفعل مرة أخرى، وتم التأكيد عليه بضرورة الالتزام بميثاق المسجد.

رئيس نقابة الأئمة والخطباء في الكويت يكشف تفاصيل التحقيق مع مؤذن الشورت

بدوره، صرح محمد الفوزان رئيس نقابة الأئمة والخطباء في الكويت بأن وزارة الأوقاف انتهت في تحقيقها إلى التنبيه على المؤذن محل الشكوى، وأن يتعهد بعدم تكرار هذا الفعل، واعترف المؤذن بالخطأ الذي ارتكبه بالفعل في لبس الشورت خلال الأذان، وفق صحيفة «الرأي» الكويتية.

وبحسب المؤذن، فإنه «كان متطوعا لتنظيف مكتبة المسجد، وأدركه وقت الأذان، فقام برفعه قبل استبدال ملابس التنظيف بالملابس المعتادة»، ما شكل استياءً لدى بعض المصلين الذين تداولوا مقطع الفيديو.

عبدالله الشريكة عن واقعة مؤذن الشورت: لم يسجل في حقه أي مخالفة منذ 30 سنة

من جهته، علق الداعية الكويتي عبدالله الشريكة على واقعة مؤذن الشورت، ودافع عنه بأن المؤذن يعمل منذ 30 سنة، ولم تُسجل في حقه أي مخالفة أو عقوبة إدارية، مضيفا: «كما عُرف بأمانته وديانته وكريم أخلاقه».

وأوضح «الشريكة» أن «الموظف كان ينظف مكتبة المسجد المغلقة منذ زمن طويل تطوعا منه، فداهمه الوقت وحان أذان المغرب، فأذن بما كان يرتديه من ثياب مناسبة للتنظيف، ثم خرج وبدل ثيابه وعاد وأقام الصلاة، هذا باختصار».