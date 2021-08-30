عاجل.. الكنيسة تتخذ قرارات جديدة بسبب الموجة الرابعة لكورونا: 25% للقداسات

أعلنت عدد من إيبارشيات وكنائس تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قرارات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مع بدء الموجة الرابعة للوباء في مصر رسميا، والإعلان عن أول حالة وفاة بين أساقفة الكنيسة مع بدء الموجة وهو الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بمحافظة القليوبية.

الصلاة بالحجز المسبق في الكنائس

وأصدر الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، قرار جديد نظرا للارتفاع الملحوظ لأعداد الإصابة بفيروس كورونا المتحور "دلتا بلس"، تمثل في التشديد على الالتزام بنسبة الحضور للقداسات والعشيات بنسبة لا تزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بنظام الحجز المسبق مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد اللازم منعا لإنتشار العدوى، وبحد أقصى فرد لكل دكة، وكذلك الاجتماعات والأنشطة الكنسية.

وقال أسقف ملوي، إنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من الجمعة المقبل، ولأجل غير مسمى، مشيرا إلى أنه يصلي من أجل أن تظل أبواب الكنيسة مفتوحة، مطالبا كل من يشعر بأي أعراض ولو طفيفة التزام منزله من باب الأمانة والمحبة، قائلا: "نصلي إلى الله أن ينجي مصر وكل العالم من هذا الوباء".

ايقاف الأنشطة والاجتماعات

كما قررت كنيسة القديس مارمرقس القبطية الارثوذكسية، بحدائق شبرا في القاهرة، ايقاف كل الاجتماعات والأنشطة الخاصة بالكنيسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وأصدرت إيبارشية شبرا الشمالية، تنويه بأن كهنة كل كنيسة على حدى لهم الحرية في إتخاذ القرارات الخاصة بتدابير الإجراءات التي تحد من إنتشار وباء كورونا بحسب الحالة الصحية لهم ولشعب وخدام كل كنيسة في هذه الموجة الرابعة من الوباء.

وأشارت الإيبارشية إلى أن قرار كنيسة مارمرقس بشبرا بإيقاف خدمات التربية الكنسية والإجتماعات والكشافة قرار يخصها هي فقط بناء على قرار مجلس كهنة الكنيسة وليس لباقي كنائس شبرا الشمالية علاقة بهذا القرار ومجمع كهنة كل كنيسة سوف يأخذ قرارت تخص الخدمة بكنيستهم بحسب الحالة الوبائية في كل كنيسة على حدى.