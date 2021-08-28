«الصحة»: الموجة الرابعة لكورونا ستكون أكثر حدة.. والأعراض لن تتغير

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت في مصر مبكرا عن توقعات اللجنة، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الموجة الرابعة في مصر ستكون أكثر حدة نظرا لمتحور «دلتا بلس» ولكن معظم الحالات ستكون بسيطة ومتوسطة.

أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر

وتابع المصدر: «الناس استعجلت الموجة، وفي استهتار ومستنيين الأرقام تزيد في 30% زيادة خلال يومين دا جرس إنذار».

وعن أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا، قال إن أعراض فيروس كورونا لم تتغير منذ انتشار جائحة فيروس كورونا ولكن شكل الأعراض هو الذي تغير كارتفاع درجة الحرارة والكحة، وأعراض دلتا بلس تشابه أعراض البرد والكحة وأعراض فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح وفي حال لمس أي أسطح يجب تطهير اليدين وعدم النزول من قبل أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن وكذلك السيدات الحوامل إلا للضرورة القصوى، خاصة أنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا في مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وترفع وزارة الصحة والسكان الطوارئ بسبب الموجة الرابعة لفيروس كورونا.