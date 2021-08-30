الكنيسة ترسل وفدا رهبانيا لروسيا والبابا يلتقي كاهن جالية موسكو بمصر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إرسال وفد رهباني إلى روسيا، ضمن نشاطات لجنة العلاقات بين الكنيستين المصرية والروسية التي بدأت عملها منذ 7 سنوات، ويأتي هذا في الوقت الذي وصل لمصر منذ ثلاثة أشهر كاهن من كنيسة الروم الأرثوذكس بروسيا لخدمة الجالية الروسية في مصر.

الكنيستان المصرية والروسية

وقالت الكنيسة في بيانات رسمية، إنَّ البابا تواضروس الثاني استقبل في المقر البابوي وفد الأساقفة والرهبان الذين سيزورون الكنيسة الروسية الأرثوذكسية في إطار التبادل الرهباني بين الكنيستين، كما استقبل البابا تواضروس، في المقر البابوي أيضا، أليكسي ماشكوف، كاهن الجالية الروسية في مصر، الذي وصل القاهرة منذ 3 أشهر لخدمة الجالية في القاهرة والغردقة.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنَّ زيارة الكاهن الروسي للبابا تواضروس جاءت بغرض التعارف، كما نقل الكاهن تحيات البطريرك كيرل، بطريرك موسكو وسائر روسيا، إلى البابا تواضروس الثاني.

وخلال الفترة الماضية استقبلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عدة وفود رهبانية من روسيا، ضمت رؤساء لأديرة هناك، واستقبلهم البابا تواضروس الثاني، ونظمت لهم الكنيسة زيارات الأديرة القبطية والأماكن الأثرية العديدة، وتفقدوا مسار العائلة المقدسة في مصر.

البابا يستقبل وفد أكاديمية شباب المتوسط

من جهة أخرى، استقبل البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وفدًا من مشروع أكاديمية شباب المتوسط الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة، بحضور الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ البابا تواضروس الثاني رحب بالشباب الحاضرين الذين بلغ عددهم 90 شابًّا وقدم لهم نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لكونها من أقدم الكنائس وتنتشر في أكثر من 100 دولة حول العالم، مبينًا أنَّ المصريين أغنياء بالحضارة العريقة والوحدة الوطنية الطبيعية، ثم أجاب البابا عن أسئلة الشباب، وقدم لهم هدايا تذكارية كما التقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

وأكاديمية شباب المتوسط، هي برنامج تدريبي غير رسمي مدته أسبوع، يهدف إلى رفع وعي الشباب بقضايا البحر المتوسط ومن أهمها قضية التطرف وتنمية الوعي لديهم حول الوحدة الوطنية والأخوة الإنسانية، من خلال الحوار والمناقشات.