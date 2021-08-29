«الصحة» عن «متحور دلتا بلس»: ليس الأشرس ولكنه الأسرع انتشارا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن «متحور دلتا بلس» ليس المتحور الأشرس لفيروس كورونا بل إنه الأسرع انتشارا، كما تم الإعلان عنه من قبل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن أعراض «دلتا بلس» لا تختلف عن أعراض فيروس كورونا إلا في أشياء قليلة كالتهاب الحلق والصداع والشعور بالغثيان والصداع وتكسير في الجسم.

أعراض «دلتا بلس» في مصر

وتابع رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، بأن أعراض فيروس كورونا لم تتغير، مطالبة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس حفاظا على المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.

وعن ارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال الأيام الماضية، أكد أن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا متوقعة ومتوقع الاستمرار والزيادة في منتصف شهر سبتمبر، ودعى المواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.

الصحة مستعدة للموجة الرابعة من كورونا

وأضاف عبد الفتاح، أن وزارة الصحة مستعدة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا وكافة أدوية مصابي فيروس كورونا متوافرة، وهناك تحديثات على بروتوكول العلاج، مضاف إليها أدوية تعمل علي تحفيز المناعة ضد متحورات الفيروس.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة الخاصة بمستجدات فيروس كورونا عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا، داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.