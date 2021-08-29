«حياة كريمة» تطلق 14 قافلة طبية لوديان جنوب سيناء في سبتمبر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، اليوم الأحد، عن تنفيذ عدد من القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، خلال شهر سبتمبر المقبل، لتجوب العديد من الوديان بكافة مدن المحافظة.

القوافل الطبية تستهدف 11 وادٍ بمدن جنوب سيناء

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إنه من المقرر أن تنطلق 14 قافلة تابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، داخل 11 واد بمدن جنوب سيناء، وتتضمن هذه القوافل صيدلية ومعمل تحاليل، وتضم نخبة من الأطباء المتخصصين لسد عجز نقص التخصصات الطبية بتلك المناطق، لإجراء كافة الفحوصات الطبية والعلاج والتحليل وصرف العلاج المجان.

القوافل تتضمن 9 تخصصات طبية مختلفة

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في تصريح له اليوم الأحد، أن القوافل تتضمن 9 تخصصات طبية مختلفة، وهي: «الباطنة، الجراحة، الجلدية، الأطفال، النساء والولادة، الأنف والأذن، الأسنان، تنظيم الأسرة، التحاليل الطبية».

مواعيد ومناطق انطلاق القوافل

وأكد أن القافلة ستنطلق يومي الأربعاء والخميس 1 و2 سبتمبر بأودية «الرملة والبدع»، التابعين لمدينة أبوزنيمة، ويومي الجمعة والسبت 3 و4 سبتمبر بأودية «أبو جعدة والحمة»، التابعين لمدينة رأس سدر، ويومي الأربعاء والخميس 8 و9 سبتمبر بأودية «ميعر وأبو حجاب»، التابعين لمدينة طور سيناء، ويومي الجمعة والسبت 10 و11 سبتمبر بالمركز الحضري بمنطقة الرويسات، التابعة لمدينة شرم الشيخ.

وتابع وكيل الوزارة أنه من المقرر أن تواصل القافلة الطبية عملها بمدينة شرم الشيخ في منطقة «وادي مندر» يومي الأربعاء والخميس 15 و16 سبتمبر، وفي «وادي الشرفا» يومي الخميس والجمعة 17 و18 سبتمبر، وفي «وادي خريزة» يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر، وفي «وادي مجرح»، التابع لمدينة دهب يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر.

وناشد وكيل وزارة الصحة بجنو سيناء مواطني هذه الوديان بالاستفادة من تواجد التخصصات الطبية المختلفة التابعة للقافلة.