السجن يصل لـ7 سنوات.. تعرف على عقوبة القتل الخطأ

هناك العديد من جرائم القتل، التي تُرتكب عن طريق الخطأ بدون قصد أو نية مبيتة من المتهم، وتقدم «الوطن» لقرائها عقوبة القتل الخطأ المقررة على المتهم في حالة ثبوت الخطأ وفقًا للقانون، على النحو التالي:

عقوبة القتل الخطأ

تنص المادة 238 من قانون العقوبات على: «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

السجن يصل لـ 5 سنوات

وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو حرفته أو وظيفته، أو إذا كان متعاطي مسكرًا أو مخدرات عند ارتكاب الخطأ الذي نتج عنه الحادث، أو امتنع أثناء وقوع الحادث عن مساعدة من وقع عليه الجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

القتل الخطأ نتيجة الحوادث المرورية

هناك العديد من الحوادث المرورية التي تنتج عنها سقوط ضحايا، ويواجه المتهمون تهمة القتل الخطأ في هذه القضايا، حيث حدد قانون العقوبات في عدد من مواده عقوبة جريمة القتل الخطأ على المتهم في حالة ثبوت أن القتل خطأ أو بدون نية وقصد، ووفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات فإن المتهم تفرض عليه عقوبة بالحبس مدة لا تقل على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز الـ200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي حالة ارتفاع عدد الضحايا نتيجة الحادث المروري وتجاوز عددهم الـ 3 أفراد، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.