9 إجراءات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2021/2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022، والتعليمات الجديدة بشأن رفع درجات الاستعداد القصوى، مشددة على مديريات التربية والتعليم تنفيذها بدقة في جميع المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، والانتهاء من تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا.

وترصد السطور التالية أبرز الإجراءات التي شددت عليها وزارة التربية والتعليم في مستند رسمي، كما يلي:

1- الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بالمنشآت التعليمية التابعة.

2- اتباع التعليمات والإرشادات الواردة في خطة وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية.

3- الالتزام بتنفيذ كل ما ورد في الدليل الإرشادي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالمدارس.

4- اتخاذ إجراءات التعقيم والتنظيف بشكل دوري وتوفير الاحتياجات اللازمة.

5- الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه في الإصابة بالفيروس بين أي من العاملين أو الطلاب.

6- التنسيق الكامل مع مديرية الصحة بكل محافظة لمتابة مستجدات تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

7- الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105 لجميع الاستفسارات عن فيروس كورونا.

8- التواصل مباشرة مع وزارة الصحة والسكان من خلال الخط الساخن لطلب الخدمة الطبية العاجلة حال ظهور أي أعراض مرضية داخل أي منشأة تعليمية.

9- تنفيذ الشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.

يذكر أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد ضرورة تطعيم المعلمين بلقاح كورونا، موضحا أنّ حضور الطلاب للمدارس سيكون نظاميا، وجميع المنصات التعليمية التي جرى توفيرها ستكون مكمّلة للعملية التعليمية في المدارس، مشددا على حرص الوزارة على متابعة مستجدات تطعيم المعلمين بلقاح كورونا المستجد.