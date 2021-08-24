تعليم جنوب سيناء تشدد على الانتهاء من تطعيم المعلمين بلقاح كورونا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، من خلال التشديد على المعلمين لتلقي لقاح فيروس كوونا.

متابعة تلقي المعلمين لقاح فيروس كورونا

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جاري متابعة تلقي المعلمين لقاح فيروس كورونا، وجرى التشديد على جميع الإدارات التعليمية، بإخطار المديرية بنسب حصول العاملين على جرعات التطعيم ونسب تسجيل الحصول على التطعيم أول بأول، والتأكد من أن جميع العاملين بها تلقوا اللقاح قبل بدء العام الدراسي.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع إدارات الإحصاء بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، لاستقبال المعلمين للتسجيل على موقع الوزارة، وتذليل كافة المعوقات لإنجاز هذا العمل، وإعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوى المدارس الحكومية والرسمية للغات، والخاصة والدولية، وتتضمن هذه القاعدة أسماء متلقي الجرعتين، ومتلقي الجرعة الأولي، والمسجلين على موقع الوزارة لتلقي الجرعات، وأسماء الذين لم يتلقوا أي جرعة، والذين قاموا بالتسجيل .

لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل في بداية العام الدراسي دون تلقي اللقاح

وأوضح أنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل في بداية العام الدراسي دون تلقي اللقاح، والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، وتعقيمها يوميًا عقب انتهاء اليوم الدراسي، وأشار إلى أنه جرى تنظيم حملات توعية بجميع الإدارات التعليمية، لتوعية المعلمين في المؤسسات التعليمية، ومجالس الآباء، بأهمية التطعيم.

على جانب أخر، أجرى أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية اليوم اجتماعًا موسعًا بحضور أحمد حجاج وكيل الإدارة التعليمية، ونشأت عبد الظاهر مدير إدارة الأمن، ،وجميع موجهي المواد ورؤساء الأقسام المراحل التعليمي، لمتابعة تلقي المعلمين للقاح على مستوى الإدارة.

وأكد خلال الاجتماع علي ضرورة أن يتلقي كل العاملين في المدارس والإدارة تطعيم فيروس كورونا، تنفيذا للكتاب الدوري رقم ١٨ لسنة ٢٠٢١، وقال إن هناك قرارات صارمة بخصوص التطعيمات، سواء المعلمين أو أي شخص يتعامل مع الطلاب، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لافتا إلى إصدار قرار بعمل خطوط سير لكافة العاملين بالإدارة غدا الأربعاء لمتابعة المدارس وإنشاء قاعدة بيانات للعاملين فيما يخص التطعيمات.