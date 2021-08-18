الصحة تكشف تفاصيل تطعيم المعلمين قبل الدراسة: لدينا 22 مليون جرعة لقاح

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ مصر تمتلك 22 مليون جرعة من لقاحات كورونا، تتنوع بين لقاح سبوتنك وسينوفارم وأسترازنيكا وجونسون آند جونسون، مطالبا المسافرين بتقديم الأوراق التي تثبت أنّهم مسافرين إلى الخارج، لتسهيل حصولهم على لقاح كورونا، وبينها موعد السفر المتوقع، والدولة المسافر إليها، وسبب السفر.

الصحة: مصر تستعد لاستقبال لقاح فايزر خلال أغسطس

وأضاف مجاهد لـ«الوطن»، أنّ مصر تستعد لاستقبال لقاح فايزر الشهر الحالي، ولقاح موديرنا خلال سبتمبر المقبل، على أن يتم تحليلهم وبدء تطعيم المسافرين بهم، لافتا إلى أنّ عملية تطعيم العاملين في وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، للعاملين والطلبة والفنيين والإدريين، ستتم بتخصيص خانة لهم على موقع تسجيل لقاح كورونا باسم العاملين في وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أنّ أخذ الجرعتين للعاملين في التعليم، سينتهي مطلع أكتوبر المقبل، أي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

شروط أكثر صرامة للمسافرين إلى الخارج

وكشف مجاهد، عن زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين على مستوى محافظات الجمهورية لـ134 مركزا، وجرى وضع شروط أكثر صرامة للمسافرين إلى الخارج للتأكد من إعطاء اللقاحات المخصصة للمسافرين لمن يستحقها.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، وحال لمس أي أسطح يجب تطهير اليدين بشكل سريع.