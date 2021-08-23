كواليس اجتماع وزير التعليم مع مديري المديريات بشأن تطعيم المعلمين بلقاح كورونا

ناقشت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، أخر مستجدات تطعيم المعلمين بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك في اجتماع عقده الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة أعمال التطعيم والالتزام بكافة التعليمات التي صدرت من قبل وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

«الجيار»: تلقينا تعليمات مشددة للانتهاء من تطعيم جميع المعلمين قبل العام الدراسي الجديد

وكشف مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أن الاجتماع ناقش العديد من الملفات في المنظومة التعليمية أبرزها الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022 لجميع المراحل التعليمية، وكذلك متابعة مستجدات تطعيم المعلمين بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «الجيار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدكتور رضا حجازي، شدد على جميع المديريات بضرورة الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد، بالتنسيق الكالم مع جميع مديريات الصحة في مختلف المحافظات.

وتابع مدير المديرية، أنه تم التأكيد على جميع المعلمين خلال الاجتماع بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وكذلك الاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال تأهيل جميع المدارس والانتهاء من أعمال التحويلات بين المدارس.

الاجتماع بحث تأهيل وتوفير بيئة تعليمية مشجعة للمعلمين على الإنتاج والابتكار

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن الاجتماع تابع أخر مستجدات أعمال التطعيم، وتمثلت أبرز التعليمات المشددة في منع دخول أي معلم للمدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد دون تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر، أن الدكتور رضا حجازي ناقش مع المديريات كل ما يتعلق بالمعلمين وطرق تأهليهم مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن الوزارة حريصة على بذل جهود مضنية لتأهيل المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مشجعة لهم على الإنتاج والابتكار.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، شددت على جميع المعلمين بضرورة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.