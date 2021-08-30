غدا.. جامعة قناة السويس تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية للتنسيق

تستعد جامعة قناة السويس لاستقبال طلاب المرحلة الثانية من التنسيق، غدا الثلاثاء، بمعامل الحاسب الآلي في الجامعة علي مدار اليوم من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

وقال الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أنه تم إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية للشعبة العلمية بإجمالي 254.5 بنسبة مئوية 62.07 % فأكثر والحد الأدنى الشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05

3 معامل لاستقبال الطلاب غداً في جامعة قناة السويس

وقال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، في بيان صحفي، إنه تم تجهيز ثلاثة معامل للحاسب الآلي بمسرح رعاية الشباب لاستقبال الطلاب الناجحين بالثانوية العامة وأولياء أمورهم لتدوين رغباتهم بالكليات التي يريدونها عبر 100 جهاز حاسب آلي حديث معد لهذا الغرض

وأضاف أن هناك فريق مكلف بالإشراف علي عملية مساعدة الطلاب في اختيار رغباتهم باشراف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الرياضة بجامعة قناة السويس، والمدير التنفيذى لمكتب التنسيق يضم «الدكتور أحمد يحي مشرف التنسيق الإلكترونى والدكتور محمود فتحى مشرف التنسيق اليدوي و60 موظفا و50 طالبا متطوعا»، لدعم ومساندة الناجحين بالثانوية العامة أثناء كتابة رغباتهم بسهولة ويسر شديدين.

فرق للتسهيل علي الطلاب داخل جامعة قناة السويس

وأكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس أن الهدف من المعامل هو التسهيل علي الطلاب من أبناء المحافظة بدلاً من التنقل من محافظة لأخرى وتوفير عناء الطوابير إضافة إلى توفير مختصين لمساعد الطلاب في كيفية اختيار رغباتهم.

وطالب «ذكي»، الطلاب ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الماسك الخاص بكل طالب إضافة إلى الالتزام بالتباعد ومسافات الآمان المقررة داخل الجامعة.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صرح بأن المرحلة الثانية التنسيق ستبدأ غداً الثلاثاء الموافق 31 أغسطس، وتستمر حتى السبت 4 سبتمبر .