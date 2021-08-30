القائمة الكاملة لأبطال فيلم «الباب الأخضر» عن رائعة أسامة أنور عكاشة

انطلق تصوير أولى مشاهد فيلم «الباب الأخضر»، إحدى روائع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، بحضور معظم أبطال العمل واستمر التصوير منذ أمس الأحد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وجمعت المشاهد الأولى داخل ديكور أستوديوهات جهاز السينما، كلا من إياد نصار، وسهر الصايغ، وحمزة العيلي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، ونسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020.

أبطال فيلم الباب الأخضر

كما قررت الشركة المنتجة مع انطلاق أولى مشاهد العمل، بعد حالة التكتم الشديد، الإعلان عن كوكبة النجوم المشاركين بالفيلم، وهم خالد الصاوي، و إياد نصار، وسهر الصايغ، ومحمود عبد المغني، وأحمد فؤاد سليم، وبيومي فؤاد، ورشدي الشامي، وحمزة العيلي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، نسمة عطا الله ملكة جمال مصر في 2020، وسما إبراهيم، وكريم سرور.

فيلم «الباب الأخضر»، تدور أحداثه حول تمسك الإنسان المصري بالمبادئ والأخلاق تحت أي ظروف مهما كانت، سيناريو وحوار إسامة أنور عكاشة، وإنتاج شركة كودكس، إخراج رؤوف عبد العزيز.

رؤوف عبدالعزيز يتعاون مع أحمد زاهر في «فارس»

يذكر أنّ رؤوف عبد العزيز، يواصل تصوير فيلم «فارس»، والذي يُعد أول بطولة سينمائية للفنان أحمد زاهر، والذي يُشاركه فيه حسين فهمى وصلاح عبدالله وإيمان العاصي وباميلا الكيك وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسام موسي.

ويجسد الفنان أحمد زاهر خلال العمل، شخص يدعى «فارس» تحدث بينه صدامات وبين الفنان حسين فهمي، الذي يجسد دور رجل أعمال يعاني من مشكلات نفسية، تتسبب فى حدوث عدد من الأزمات داخل العمل.