سينما ومسرح.. إياد نصار بين «الباب الأخضر» و«ياما في الجراب يا حاوي»

يعيش الفنان إياد نصار، حالة من النشاط الفني حاليًا، ما بين السينما والمسرح، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققه طوال الفترة الأخيرة، خاصة ظهوره في مسلسل «الاختيار 2».

ويخوض إياد نصار، أولى تجاربه في المسرح المصري، بالتعاون مع الفنان يحيى الفخراني، من خلال مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، للمخرج مجدي الهواي، إذ يواصل تقديم عروضه على خشبة مسرح «كايرو شو» أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

المسرحية تدور أحداثها في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة، ورغم غلبة الطابع الكوميدي الغنائي عليها، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع على السلطة.

محمد الشرنوبي وكارمن سليمان يشاركان في بطولة «ياما في الجراب يا حاوي»

«ياما في الجراب يا حاوي» تُعرض ما بين القاهرة والإسكندرية، حيث انطلق العرض الأول منها منتصف شهر أغسطس الجاري، ويُشارك في بطولتها بجانب يحيى الفخراني، وإياد نصار، كلّ من محمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، وشريف دسوقي، وسما إبراهيم، ولبنى ونس، وناصر سيف، وعلاء قوقة، ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

إياد نصار يبدأ تصوير فيلم «الباب الأخضر»

وبجانب المسرحية، بدأ الفنان إياد نصار، تصوير أحدث أفلامه الجديدة باسم «الباب الأخضر»، أمس الأحد، وهو من تأليف وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة وإخراج رؤوف عبد العزيز.

والفيلم تدور أحداثه في فترة التسعينيات من القرن الماضي، حول إعادة إحياء القيم في حياة الإنسان، حيث كان أسامة أنور عكاشة قد انتهى من كتابة المشروع كاملًا قبل وفاته.

«الباب الأخضر» من بطولة إياد نصار، وخالد الصاوي، وأحمد فؤاد سليم، وسهر الصايغ، ومحمود عبد المغني، وبيومي فؤاد، وعابد عناني، وحمزة العيلي، وإسلام حافظ، وسماء إبراهيم ومحمد مهران ورشدي الشامي، وأخرين.