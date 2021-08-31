سبب واحد يمنعك من صرف معاش زوجتك المتوفاة.. هل تزوجت مرة ثانية؟

ذكرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّه في حالة وفاة الزوجة يحق للزوج أن يحصل على معاشها وفق لقانون التامينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، حيث يحصل الأرمل على نصف معاش زوجته، ويوزع النصف الآخر على أبنائه في حال وجود أبناء مستحقين للمعاش، وذلك من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

وأكّدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ردًا على سؤال أحد المواطنين حول إمكانية صرف معاش أرملته إذا كان متزوجا بأخرى، لتؤكّد الهيئة على موقعها الرسمي، أنَّه يشترط لحصول الزوج على معاش زوجته المتوفاة ألا يكون متزوجاً بأخرى، في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش، موضحة أنَّ هناك عدة شروط لحصول الأرمل على معاش زوجته كالتالي:

- أن يكون الزواج موثقا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات، ويقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج.

- تعتبر علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعي، وتتحدد هذه الفترة بـ100 يوم من تاريخ ‏الطلاق،أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل​.

توزيع المعاش على المستحقين بعد وفاة صاحبة المعاش

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّه يتمّ توزيع المعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحبة المعاش المتوفية كالتالي:

- الأرمل يحصل على نصف المعاش والأولاد النصف الآخر.

- الأرمل والوالد أو الوالدين: يحصل الأرمل على ثلثي المعاش ويحصل الوالد أو الوالدين على ثلث لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أرمل فقط: يحصل على 75% من المعاش.

- أرمل وولد ووالدين: يحصل الأرمل على ثلث المعاش والأولاد على نصف المعاش والوالدين سدس المعاش.

وشددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على ضرورة توجه المستفيد من المعاش إلى مكتب التأمينات وتجهيز المستندات التالية:

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- صور بطاقات الرقم القومي.

- إذا كان العمل بالقطاع الخاص، يتمّ تقديم بيان بأجر الإشتراك التأميني من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان اكبر من الأجر التأمينى.